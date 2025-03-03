Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве

Киркоров поразил содержимым своего сейфа Тесты Буйнов сделал заявление о состоянии после ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Оставшаяся с детьми Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев видео ГалкинаОставшаяся с детьми Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев видео Галкина Семейные тяжбы мешают: вопрос с местом захоронения Евгения Петросяна еще не решенСемейные тяжбы мешают: вопрос с местом захоронения Евгения Петросяна еще не решен "Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске

Лента новостей

Понедельник 3 марта

19:46Эдгард Запашный: Новый московский цирк позволит создавать уникальные цирковые шоу 19:16Психолог Пачина заявила о важности участия детей в голосовании о новом цирке 18:47Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве 18:18Дмитрий Маликов оказался связан с нашумевшей премией "Оскар" 16:58Отец покойного Тиммы объяснил свое решение пригласить Седокову в гости после трагедии 16:04Автор хитов Леонтьева не может поверить в уход артиста 15:57У 65-летней Кадышевой вскрылись серьезные финансовые проблемы 14:57Как выглядит могила Владимира Меньшова через пять лет после похорон 14:08 Леонид Агутин сделал откровенное признание 12:59Одинокий Григорий Лепс отказался от пышной свадьбы с Авророй Киба 12:31Филипп Киркоров публично открестился от пластических операций 11:31Вдова рассказала о необычном памятнике и судьбе личных вещей Владимира Левкина 10:47Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка 10:15Как живет 60-летний ведущий Алексей Лысенков после ухода из программы "Сам себе режиссер" 09:45Ксения Бородина шокировала публику на шоу "Маска" 09:01Пугачева обратилась к россиянам с важным заявлением 08:17Гололедица и мокрый снег ожидают москвичей 3 марта 04:37Анна Семенович поделилась секретами своего успешного похудения 00:15Александр Буйнов продолжит свои гастроли, несмотря на недавнее ДТП 21:17Стало известно, кто из солисток группы "Тату" зарабатывает больше 18:37"Дерзкая война за варенье" разразилась между двумя королевскими особами 15:26Сбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр" 12:10Тяжелое детство, зависимость и ненависть к самой себе: обнародован личный дневник Деми Мур 09:06Куда поехать с питомцем: топ-3 стран 06:22Вглубь веков: 5 книг на основе исторических исследований 03:15Забота о себе: почему время для отдыха и восстановления – это не роскошь, а необходимость? 01:02"Все у нас хорошо!" Буйнов сделал заявление о состоянии после нашумевшей автоаварии 00:43"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа 00:26Деми Мур, Микки Рурк, Рене Зеллвегер и другие звезды, переборщившие с пластикой 21:07Дом Элвиса Пресли выставлен на торги за баснословную сумму 18:20Против 76-летней мировой знаменитости возбуждено уголовное дело 15:08Меган Маркл публично сделала необычный выбор 12:26Отказ от перфекционизма: как принять себя и свои достижения, не стремясь к идеалу во всем? 09:41Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года 06:21Королевой пришлось работать на съемках в экстремальных условиях: Было очень сложно 03:17Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк 00:34Дети Бородиной общались с Сердюковым в крайне странной манере: Немного дико для всех нас 21:07Виктория Боня призналась, почему в детстве чувствовала себя "гадким утенком" 19:35Костомаров и Навка снова соединились на льду 18:32Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой 18:05Юрий Аксюта впервые публично прокомментировал скандал с участием дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" 17:29Исхудавшая Седокова призналась, что боится общения с людьми 16:45Агата Муцениеце скрывает от публики своего настоящего избранника: он богат и женат 15:51Кто такие трейдеры и как они адаптируются к новым условиям рынка 15:39Памятника не было три года: как сегодня выглядит могила Василия Ланового 15:31Буйнова могут лишить свободы сроком до двух лет: юрист рассказала, что ждет исполнителя 14:18Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате 13:37Борисов объяснил свой успех и номинацию на "Оскар" за роль в "Аноре": Просто мне повезло 13:32"Он знал, на ком женился": Буланова видится с молодым мужем лишь пару раз в месяц 12:35Макаревич* нашел возможность возродить кулинарную программу "Смак"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве

Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве
206

Столице России остро необходим современный цирк, который станет не только центром развлечений, но и уникальным культурным пространством. Об этом заявила телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова.

По ее словам, новый цирк должен быть не просто зданием, а настоящим произведением искусства, которое будет привлекать зрителей своей архитектурой и атмосферой.

"Цирк в Москве должен быть большим, красивым и сказочным. Я представляю его как светлое и уютное место, куда люди будут стремиться вновь и вновь", — подчеркнула Шарапова.

Она отметила, что цирк должен стать местом постоянного притяжения для зрителей, поэтому важно, чтобы в его концепции присутствовали современные технологии и интерактивные элементы. Это позволит создать уникальный опыт для посетителей, который будет отличаться от традиционного формата представлений.

Телеведущая также поделилась своими личными впечатлениями о цирке.

"Я сама обожаю цирковое искусство и верю, что новое здание станет настоящим подарком для москвичей и гостей столицы", — добавила она.

Важно, чтобы новый цирк стал не просто местом для зрелищных мероприятий, но и культурным центром, где будут проходить выставки, мастер-классы и другие мероприятия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству нового здания Московского цирка в удобной локации в Мневниковской пойме на северо-западе города. Это решение было принято с учетом мнения горожан, которые смогут участвовать в выборе архитектурной концепции через платформу "Активный гражданин".

Шоу-бизнес в Telegram

3 марта 2025, 18:47
Арина Шарапова. Кадр: YouTube-канал "Российское движение школьников"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Эдгард Запашный: Новый московский цирк позволит создавать уникальные цирковые шоу

Эдгард Запашный: Новый московский цирк позволит создавать уникальные цирковые шоу
Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил уверенность, что новое здание цирка, которое планируется построить в Мневниковской пойме, значительно повысит уровень международных мероприятий и станет катализатором для развития циркового искусства в России. Он отметил, что цирковое искусство не стоит на месте и требует современных решений, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене.

Психолог Пачина заявила о важности участия детей в голосовании о новом цирке

Психолог Пачина заявила о важности участия детей в голосовании о новом цирке
Психолог Елена Пачина акцентировала внимание на значимости облика цирка для его посетителей, особенно в контексте предстоящей реконструкции Большого Московского цирка. По ее мнению, это событие имеет огромное значение как для преданных поклонников циркового искусства, так и для тех, кто ищет яркие эмоциональные впечатления.

Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка

Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка
Новым местом расположения цирка выбран динамично развивающийся район Мневниковской поймы, который отличается удобной транспортной инфраструктурой. Проект "Активный гражданин" завершил голосование на тему будущего Московского цирка.

Кто такие трейдеры и как они адаптируются к новым условиям рынка

Кто такие трейдеры и как они адаптируются к новым условиям рынка
Трейдеры – это участники финансовых рынков, которые анализируют ситуацию, совершают сделки и стремятся извлечь прибыль из изменения цен. Их деятельность требует постоянного наблюдения за рынком, адаптации к новым трендам и использования эффективных стратегий. В современном мире цифровых технологий трейдеры также изучают нестандартные способы заработка, например, самые новые тапалки в Телеграмме, которые набирают популярность среди пользователей. Как трейдеры анализируют рынокЧтобы успешно адаптироваться к изменениям, трейдеры используют несколько методов анализа:Технический анализ – оценка графиков, индикаторов и исторических данных.

В Подмосковье проходит первый молодежный форум "На государственной службе"

В Подмосковье проходит первый молодежный форум "На государственной службе"
В Московской области при поддержке нацпроекта "Кадры" проходит первый молодежный форум "На государственной службе". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. В сообщении сказано, что в мероприятии участвуют около 1 тыс.

Выбор читателей

03/03ПндПугачева обратилась к россиянам с важным заявлением 02/03Вск"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа 02/03Вск"Все у нас хорошо!" Буйнов сделал заявление о состоянии после нашумевшей автоаварии 02/03ВскСбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр" 01/03СбтДом Элвиса Пресли выставлен на торги за баснословную сумму 02/03Вск"Дерзкая война за варенье" разразилась между двумя королевскими особами