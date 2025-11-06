Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Четверг 6 ноября

21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование 00:16Краш с экрана: 5 новых сериалов с мужскими персонажами, в которых легко влюбиться
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне

Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне
122

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта представил президенту России Владимиру Путину два инновационных спортивных проекта региона.

"Первое, что мы сделали — оцифровали все спортивные объекты. Теперь запись в секцию идет без бумаги", — сообщил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Проект "Умный ФОК" предусматривает установку камер с искусственным интеллектом на 500 спортивных объектах Подмосковья. Система уже выявила значительные расхождения между фактической и заявлявшейся посещаемостью. На одном из ФОКов реальная загрузка составила 63% вместо объявленных 100%. Этот проект реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".

Еще один проект Московской области, "Школьная лига", объединил 650 школ региона, где соревнования проходят по футзалу, волейболу, баскетболу 3х3 и шахматам. В текущем сезоне участие принимают свыше 50 тысяч учащихся.

Оба проекта будут размещены на платформе "Цифровой регион" для возможности их использования другими субъектами Федерации.

В Подмосковье планируют дооснастить все спортивные объекты системами ИИ до конца 2026 года.

Шоу-бизнес в Telegram

6 ноября 2025, 21:22
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"• Требует проверки

В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства

В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды жителям региона в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства. "Президент регулярно говорит о тех ценностях, которые нас объединяют — это наша страна, наши семьи, наши традиции", — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы

Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы
Проект "Сделано в Москве" активно способствует развитию веганской индустрии в столице, предлагая разнообразные продукты растительного происхождения. В преддверии Международного дня вегана инициатива представляет ассортимент местных брендов, которые помогают удовлетворить потребности в белке и микроэлементах.

Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске

Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников специальной военной операции в Волоколамском городском округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства. "Я приехал поприветствовать нашего героя.

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям
Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом
Сергей Собянин объявил о запуске уникальной выставки "Город живых историй" на Красной площади, приуроченной к 84-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. С 7 по 9 ноября москвичи и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу исторической памяти, посетив музей, который расскажет о героических страницах Великой Отечественной войны. Тематические зоны выставки Выставка будет включать 10 тематических зон, каждая из которых будет посвящена важным аспектам жизни столицы во время войны.

Выбор читателей

05/11СрдМясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 05/11СрдСвадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 05/11СрдКому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 05/11СрдРЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 06/11ЧтвТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 05/11СрдЕшьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет