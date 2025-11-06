Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта представил президенту России Владимиру Путину два инновационных спортивных проекта региона.

"Первое, что мы сделали — оцифровали все спортивные объекты. Теперь запись в секцию идет без бумаги", — сообщил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Проект "Умный ФОК" предусматривает установку камер с искусственным интеллектом на 500 спортивных объектах Подмосковья. Система уже выявила значительные расхождения между фактической и заявлявшейся посещаемостью. На одном из ФОКов реальная загрузка составила 63% вместо объявленных 100%. Этот проект реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".



Еще один проект Московской области, "Школьная лига", объединил 650 школ региона, где соревнования проходят по футзалу, волейболу, баскетболу 3х3 и шахматам. В текущем сезоне участие принимают свыше 50 тысяч учащихся.



Оба проекта будут размещены на платформе "Цифровой регион" для возможности их использования другими субъектами Федерации.



В Подмосковье планируют дооснастить все спортивные объекты системами ИИ до конца 2026 года.

