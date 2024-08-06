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Вторник 6 августа

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Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"
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Лето в Москве – это время, когда город наполняется жизнью, и каждый может стать частью этого яркого события. Проект "Лето в Москве. Все на улицу!" предлагает уникальную возможность не только наслаждаться мероприятиями, но и организовать собственное событие на одной из более чем 600 городских площадок.

Как выбрать нужную площадку, с чего начать бронирование и как подготовиться к мероприятию — об этом расскажем подробнее.

Шаг первый. Продумать мероприятие и определить возможности

Перед тем как заявить о своем событии, важно четко определить его формат и цели. На площадках фестиваля можно проводить более 40 типов мероприятий: от музыкальных концертов до спортивных тренировок и творческих мастер-классов. Например, для мастер-классов подойдут уютные шале, а для концертов — открытые сцены. Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов отмечает, что проект предоставляет уникальную возможность организаторам лучше понять предпочтения москвичей и создать интересные события.

Арендовать площадку могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, а также жители столицы старше 18 лет. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале mos.ru и зарегистрироваться в проекте.

Шаг второй. Выбрать и забронировать площадку

После регистрации на сайте фестиваля начинается процесс выбора площадки. Портал предлагает удобные фильтры, которые позволяют выбрать место по району, типу (парк, набережная, спортивная зона) и другим параметрам. Каждая площадка имеет подробное описание, где указаны доступные ресурсы — звуковое оборудование, точки доступа к Wi-Fi и необходимая мебель.

После выбора подходящей площадки откроется интерактивный календарь с доступными датами. Выберите нужный день и нажмите «Перейти к бронированию». В открывшемся окне нужно будет указать контактные данные и описать мероприятие, чтобы организаторы могли разместить анонс на сайте фестиваля.

Шаг третий. Подтвердить бронирование и подготовиться

После отправки заявки вам придет подтверждение на электронную почту в течение двух дней. В письме будут указаны все данные о брони, которые нужно сохранить или распечатать для предъявления на месте. Не забудьте взять с собой паспорт!

На площадках будут дежурить администраторы, которые помогут с настройкой оборудования и ответят на все вопросы. Также доступна горячая линия, где можно получить консультацию по организации мероприятий с 06:00 до 22:00 по телефону +7 499 530-08-14.

Таким образом, организовать мероприятие в рамках проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" — это отличная возможность заявить о себе, поделиться эмоциями с другими и создать незабываемые моменты в сердце столицы. Не упустите шанс внести свой вклад в культурную жизнь города!

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6 августа 2024, 13:42
Фото: М. Денисов / Mos.ru
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