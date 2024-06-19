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ГК "КОРТРОС" развивает cмарт-инфраструктуру во всех регионах присутствия

ГК "КОРТРОС" развивает cмарт-инфраструктуру во всех регионах присутствия
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В Перми прошел V Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов, где обсудили инновационные подходы к развитию современной урбанистической инфраструктуры.

На пленарном заседании «Умный город – строим вместе» принял участие директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС» Дмитрий Лебедев, который отметил, что умный город выигрышен для всех сторон: в первую очередь, для владельцев недвижимости, которые смогут пользоваться сервисами нового поколения, для государства, которое за счет цифровых технологий повысит благополучие населения, и для девелопера. «Мы получим повышение узнаваемости бренда и повторные продажи благодаря росту уровня удовлетворенности клиентов», – поделился Дмитрий Лебедев.

Эксперт также напомнил, что в конце мая Правительство Пермского края, ГК «КОРТРОС» и IT-компания «Юникорн» договорились о создании первого в России цифрового квартала. Он появится на территории микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) площадью около 25 га.

По словам Дмитрия Лебедева, в проект будут заложены все технологии, наработанные ГК «КОРТРОС» за последние 8 лет. Текущий Стандарт смарт-инфраструктуры 2.0 в части жилой недвижимости компании включает 15 разделов. Среди них сети связи (интернет по всей территории комплекса, выделенная служебная сеть, Wi-Fi в МОП на первых этажах, усиление сотового сигнала выше 17-го этажа в лифтах и паркинге), цифровые счетчики, система доступа (распознавание лиц, заказ пропусков, автоматическое открытие доступа для экстренных служб и пр.), умный лифт и почтовые ящики, мобильное приложение, цифровая УК и виртуальная диспетчерская.

«При реализации проекта ДКЖ мы впервые заложим принцип открытости в архитектуру IT-решений. Данный подход позволит на этапе эксплуатации расширять перечень сервисов для резидентов. Например, в платформу можно будет интегрировать работу роботов-доставщиков: они смогут передавать сигналы в мобильное приложение жильца о приезде, а также обмениваться сигналами с домом, чтобы найти место для парковки», – прокомментировал директор по цифровой трансформации ГК «КОРТРОС».

Отдельным аспектом работы в умном квартале является цифровизация с целью повышения энергоэффективности. Так, ГК «КОРТРОС» в прошлом пилотировала проекты по рекуперация тепла от водоотведения и установке солнечных панелей на фасадах на объектах компании. Обе инициативы снижают стоимость эксплуатации. Однако поддерживать работу такого оборудования под силу только цифровой УК.

Ожидается, что выработанные в процессе реализации пермского проекта ДЖК цифровые решения будут масштабированы, а также будут иметь рекомендательный характер для внесения в Стандарт жилого помещения и комфортности проживания на территории Пермского края.

Создавая и развивая cмарт-инфраструктуру своих проектов во всех регионах присутствия, ГК «КОРТРОС» способствует повышению уровня жизни граждан и доступности предоставляемых сервисов.

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19 июня 2024, 20:48
Фото: geralt / pixabay.com
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Фото: akademicheskiy.org
Фото: akademicheskiy.org
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Фото: akademicheskiy.org

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