Андрей Воробьев: магистральную теплосеть в Дзержинском модернизируют к отопительному сезону

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман"Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь"ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса?Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?

Лента новостей

Среда 22 мая

16:07"Я в образе Барби": жена Петросяна вводит моду на улицы Москвы и РФ 15:32Андрей Воробьев: магистральную теплосеть в Дзержинском модернизируют к отопительному сезону 12:05Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери 10:52Тест: вставьте пропущенные слова из песен СССР 06:14Не благодарите: родившая двоих детей Тодоренко показала "мохнатку" 03:20Исполнилось 38: блеск льда и сила духа Татьяны Волосожар 00:02Никола Вешний 22 мая 2024 года: приметы и поверья 20:47Андрей Воробьев: корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют уже в этом году 19:54Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" 19:28Все летние мероприятия столицы объединятся в рамках проекта "Лето в Москве" 18:23Связанная поводком Пугачева пытается смириться с потерей в своей новой песне 18:15Заворотнюк сдалась под мощным и внезапным напором сына 16:21Дочь Куклачева подробно рассказала о состоянии артиста после перенесенного им инфаркта 16:18Все решено: Погребняк готовится к свадьбе и рождению детей 14:11ТЕСТ для самых внимательных зрителей фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 12:38SOS: Алферова бьет тревогу из-за состояния дочери 10:24Что дальше: Шукшина заговорила о кандидатуре в депутаты 06:03Что с лицом Люси Чеботиной? Пришлось обращаться к врачу 03:313 лучшие роли Полищук: такая разная Любовь... 00:01Спортивный лежебока: кот покоряет беговую дорожку (видео) 21:05Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник 20:39Тест: проверьте, насколько хорошо вы знаете советскую мелодраму "Девчата" 18:20Агутин ошарашил народ своим решением на фоне слухов о разводе с Варум 16:38Россия и Мир прощаются с известным композитором и певцом 16:24Немоляева сделала заявление о своем состоянии после экстренной госпитализации 16:17Собянин анонсировал начало самого продолжительного городского фестиваля в мире 15:25Куда сходить в Москве и России: афиша с 23 мая по 2 июня 14:10Мальчик или девочка? Невестка Орбакайте узнала пол будущего ребенка 12:51Газманова практически выселяют нежданные соседи: Такое первый раз! 09:34SHAMAN и Любовь Успенская оказались больше, чем просто коллегами 09:02Кравец сообщила о судьбе замка Пугачевой 08:21Цветущую Софию Ротару неожиданно заметили в городе-герое Новороссийске 08:19Пугачева в ультимативной форме потребовала изменить слова хита "Паромщик" 08:14ТЕСТ для настоящих фанатов фильма "Карнавал" 06:04Звезды шоу-бизнеса, которые готовят лучше любого шеф-повара 03:10Какова природа эгоизма и как он влияет на формирование личности 00:02Кошачий взгляд: хирург Алексанян раскрыл факты о трендовой операции 21:03Тест: отгадайте по кадрам фильмы СССР – с именами в названиях 18:24Положительной динамики нет? Названа причина молчания королевской семьи о здоровье Миддлтон 15:37Образование и самосовершенствование: почему так важно постоянно чему-то учиться 12:21Одиозная Бритни Спирс заработала за 2023 год кругленькую сумму 09:06Почему желудок страдает от курения наравне с легкими? 06:46Лера Кудрявцева отмечает 53-летие: 10 фактов о жизни и творчестве известной телеведущей 03:15Годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: 6 лет муж и жена 00:11Алименты и детская поддержка: как определяются размеры алиментов и как обеспечить финансовую поддержку детей после развода 22:06Похудела и расцвела: Анна Семенович выставила красоту напоказ 21:09Появились подробности о состоянии Лолиты – печально и неожиданно 21:09Народные приметы на 19 мая. Почему в день Иова нужно варить горох? 19:15Победитель телешоу "Фактор А" Сергей Савин высказался о покинувших Россию звездах 18:19Великая и ужасная Ева Польна: две специальности, двое детей и двойное счастье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев: магистральную теплосеть в Дзержинском модернизируют к отопительному сезону

Андрей Воробьев: магистральную теплосеть в Дзержинском модернизируют к отопительному сезону
89

В подмосковном Дзержинском полная модернизации магистральной теплосети М-5 завершится к началу следующего отопительного сезона, что положительно скажется на половине населения округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы знаем, в каком состоянии находится теплосеть, от которой питается полгорода и основное предприятие. Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы", – отметил Воробьев на осмотре хода работ.

От модернизации сети зависит теплоснабжения 29 тыс. человек и 167 домов – это почти половина всего населения округа. Саму теплотрассу М-5 построили еще в 1960-х гг., и за это время она окончательно износилась.

При этом недавние гидравлические испытания выявили четыре нарушения, требующие срочного ремонта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил это с местными жителями.

"Все решения приняты, и мы надеемся, что это радикально изменит ситуацию", – сказал им глава Московской области.

Магистральная теплотрасса протяженностью 3,1 км проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной. За прошлый год на ней зафиксировано 16 аварий. Объект будут модернизировать на средства резервного фонда.

Кроме теплотрассы, в Дзержинском также отремонтируют шесть ЦТП и шесть участков сетей на некоторых улицах. Эти работы проводятся в рамках масштабной пятилетней программы модернизации ЖКХ в Московской области. Она затронет почти 5,5 млн жителей.

ДНИ в Telegram

22 мая 2024, 15:32
Фото: Александра Степанова
Дни.ру✓ Надежный источник

Андрей Воробьев: корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют уже в этом году

Андрей Воробьев: корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют уже в этом году
К началу учебного года в Сергиевом Посаде откроют новое здание Физмат-лицея, рассчитанное на 525 мест, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Строительство идет при поддержке нацпроекта "Образование". "Очень надеемся, что школа будет полная.

Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"
Лето в Москве – это время, когда весь город оживает и наполняется праздничной атмосферой. Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" предлагает новый формат отдыха, который объединяет различные мероприятия и активности для всех жителей и гостей столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге, что основная цель фестиваля — создать возможности для всех жителей Москвы провести лето с пользой и удовольствием, не покидая город.

Все летние мероприятия столицы объединятся в рамках проекта "Лето в Москве"

Все летние мероприятия столицы объединятся в рамках проекта "Лето в Москве"
Проект "Лето в Москве" призван объединить все сезонные городские мероприятия, чтобы сделать самое жаркое время года ярким и интересным как для жителей, так и для гостей столицы. В рамках этого проекта запланированы разнообразные мероприятия, включая концерты, мастер-классы, кулинарные проекты, спортивные состязания, благотворительные акции и многое другое. Главным событием станет самый продолжительный в мире летний фестиваль "Лето в Москве.

Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник

Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник
Неблагоприятные погодные условия, такие как дождь, гроза и сильный ветер, могут оказать негативное влияние на безопасность пешеходов и автомобилистов. В связи с этим, жителям Москвы рекомендуется проявлять повышенную осторожность и соблюдать определенные меры предосторожности. Согласно прогнозам синоптиков, 21 мая в столице ожидается дождь.

Собянин анонсировал начало самого продолжительного городского фестиваля в мире

Собянин анонсировал начало самого продолжительного городского фестиваля в мире
В Москве стартует самый продолжительный городской фестиваль в мире, который обещает стать уникальным событием для всех жителей столицы. Бульварное кольцо превратится в центр моды, спорта и культуры, а городские набережные примут тренировки, мастер-классы, литературные чтения и музыкальные выступления. Фестиваль под названием "Лето в Москве.

Выбор читателей

20/05ПндРоссия и Мир прощаются с известным композитором и певцом 20/05ПндТест: проверьте, насколько хорошо вы знаете советскую мелодраму "Девчата" 21/05ВтрSOS: Алферова бьет тревогу из-за состояния дочери 21/05ВтрСвязанная поводком Пугачева пытается смириться с потерей в своей новой песне 20/05ПндАгутин ошарашил народ своим решением на фоне слухов о разводе с Варум 21/05ВтрЧто с лицом Люси Чеботиной? Пришлось обращаться к врачу