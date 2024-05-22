Андрей Воробьев: магистральную теплосеть в Дзержинском модернизируют к отопительному сезону

В подмосковном Дзержинском полная модернизации магистральной теплосети М-5 завершится к началу следующего отопительного сезона, что положительно скажется на половине населения округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



"Мы знаем, в каком состоянии находится теплосеть, от которой питается полгорода и основное предприятие. Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы", – отметил Воробьев на осмотре хода работ.



От модернизации сети зависит теплоснабжения 29 тыс. человек и 167 домов – это почти половина всего населения округа. Саму теплотрассу М-5 построили еще в 1960-х гг., и за это время она окончательно износилась.

При этом недавние гидравлические испытания выявили четыре нарушения, требующие срочного ремонта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил это с местными жителями.

"Все решения приняты, и мы надеемся, что это радикально изменит ситуацию", – сказал им глава Московской области.

Магистральная теплотрасса протяженностью 3,1 км проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной. За прошлый год на ней зафиксировано 16 аварий. Объект будут модернизировать на средства резервного фонда.

Кроме теплотрассы, в Дзержинском также отремонтируют шесть ЦТП и шесть участков сетей на некоторых улицах. Эти работы проводятся в рамках масштабной пятилетней программы модернизации ЖКХ в Московской области. Она затронет почти 5,5 млн жителей.