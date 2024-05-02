Предпринимательница Дина Гибсон получила премию "Лучшие таланты"

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Четверг 2 мая

20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Предпринимательница Дина Гибсон получила премию "Лучшие таланты"

Предпринимательница Дина Гибсон получила премию "Лучшие таланты"
114

Победу в номинации “Лучший детский проект” петербурженке принес ее авторский проект парка для детей и взрослых "Волшебная Миля". Развлекательно-познавательный комплекс посвящён не только приключениям в разных странах, но и географии и истории.

Создателя проекта Дину Гибсон отметили среди талантливых бизнесменов России 29 марта на Торжественной церемонии награждения III всероссийской премии “Лучшие Таланты” в Торгово-промышленной палате Петербурга. Оргкомитет сразу выделил из более двух тысяч заявок уникальный проект Дины Гибсон. Как получился этот проект, кто участвовал в его создании и какие планы по его развитию автор рассказала в этом эксклюзивном интервью.

ДИНА, ВЫ – ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ИДЕОЛОГ «ВОЛШЕБНОЙ МИЛИ», РАССКАЖИТЕ КАК ОНА ПОЯВИЛАСЬ?

Идея парка родилась, когда моему сыну исполнилось 2 года. На рынке Петербурга в 2016 года существовало уже много детских проектов, но не было ни одного, как мне казалось, где ребенок мог бы провести целый день, соединив интеллектуальные и физические активности, а также вкусно и полезно покушать. В интерактивных детских театрах нужно было уходить почти сразу после спектакля, а всевозможные игровые площадки и парки не закрывали потребность умственного развития и расширения кругозора детей.

Концепция парка родилась из моей страсти к путешествиям – вся территория «Волшебной Мили» разбита на страны и континенты: есть линейка русских сказок, зоны Египта, Китая, Индии, уголок цивилизации Майя, аттракцион в стиле лихого Вестерна «Золотой Рудник», лабиринт Алисы в стране чудес и много других интересных и захватывающих уголков. Мне хотелось передать своему сыну и всем детям – посетителям парка все разнообразие и красоту мира, в котором мы живем, привить через активности, доступные в «Волшебной Миле» любовь к познанию и открытиям.

Мне удалось создать пространство увлекательное для детей и взрослых и где можно за один день сходить на спектакль, принять участие в квесте, сотворить шедевр собственными руками на мастер-классе, посмотреть научное кино в сферическом кинотеатре, попрыгать на батуте и в заключении “намыть золота и драгоценных камней”, а также просто поиграть с друзьями на многочисленных игровых зонах парка. Парк позволяет раскрыться творческому потенциалу юных посетителей, развивает фантазию и мышление.

Площадка парка «Волшебная миля»

КТО ПОМОГАЛ ВАМ В СОЗДАНИИ ПАРКА?

Мы реализовали гигантский проект за рекордно короткие сроки – от момента идеи до дня открытия прошел ровно год! Моя идея и мечта смогли воплотиться благодаря моей команде, которой я безмерно благодарна за то, что ребята вместе со мной загорелись идеей и были рядом со мной во время строительства, прошли через трудности всевозможных согласований, и многие сотрудники до сих пор работают в парке.

Практически все зоны парка родились в моей голове и реализовались с помощью привлеченных художников и дизайнеров. Сначала прорисовывались эскизы каждой зоны, каждого домика для путешествий, далее следовала прорисовка деталей и бутафории ибо «красота в мелочах» и уже потом изображение переносилось в 3D изображение, искался подрядчик.

С гордостью хочу отметить участие в создании «Волшебной Мили» замечательного художника Петра Фролова, с работами которого я совершенно случайно столкнулась в Москве на выставке. Мне показалось, что его работы – этой отчасти и мой мир, нарисованные его рукою. В картинах Петра было все, что меня будоражит: загадочные миры, приключения, сказочные костюмы, кругосветные вояжи, старые добрые письма и открытки друзьям… Мы очень быстро назначили встречу и договорились о том, что Петр нарисует для нас логотип в виде Летучего корабля с Земным шаром на борту. Также с нами работали известные далеко за пределами Петербурга дизайнеры Павел Палей и Антон Базалийский.

Площадка парка «Волшебная миля»

КАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ У ВАШЕГО ПРОЕКТА?

Амбициозными задачами нашего Парка являются развитие коммуникативных и социальных навыков, моральных и нравственных качеств в каждом ребенке, а также мотивации к образованию.

В процессе создания парка мы старались наполнить каждый квадратный метр нашей территории особой атмосферой и смыслами, добром и теплом, счастьем и весельем.

В индустрии детских развлечений невозможно создать коммерчески успешный проект, не вложив в него часть себя, своего сердца и своего мира. Дети хотят возвращаться туда, где им интересно, комфортно и уютно, где каждый ребенок – это отдельная вселенная, вокруг которой вращается весь персонал парка чтобы каждый приход в наш парк оставил след в маленькой душе и ощущение праздника.

ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ДО СОЗДАНИЯ “ВОЛШЕБНОЙ МИЛИ”?

До создания парка я работала в крупных розничных сетях на руководящих позициях также являюсь исполнительным директором компании, в которой в моем непосредственном подчинении находятся 4 ключевых отдела: Коммерческий Департамент, Отделы Закупок, Ассортимента и Маркетинга. Мне всегда было важно развивать таланты и способности своих подчиненных для достижений наших общих целей и задач.

КАКИЕ У ВАС ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА?

Моя мечта – открыть еще один парк на юге Северной столицы и хотя бы один парк в Москве. За годы работы накопился колоссальный опыт и понимание, что больше всего нравится детям, где слабые звенья парка, а где – сделано хорошо, но можно еще лучше. В существующих на сегодняшний день ограничениях в виде санкций и возможностей путешествовать для жителей нашей страны, я вижу колоссальные возможности для развития нашего формата.

И НАПОСЛЕДОК, ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ – ВАС И ВАШ ПАРК ОТМЕТИЛИ КАК ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ.

Было очень приятно находиться в восхитительном здании в окружении талантливых неординарных людей. Вручение номинаций происходило в теплой дружественной атмосфере в чудесный солнечный мартовский день. Подобные мероприятия сейчас в очень непростое время как воздух необходимы обществу – они мотивируют двигаться дальше, созидать и творить несмотря на сложности. Считаю, что наш парк по – праву заслужил такое признание ведь с точки зрения идеи, концепции и качества воплощения нам нет равных не только в России, но и далеко за пределами нашей страны.

ДНИ в Telegram

2 мая 2024, 21:51
Фото с церемонии награждения премии "Лучшие таланты 2024"
Дни.ру✓ Надежный источник

Губернатор Подмосковья в Черноголовке поздравил ветерана труда с юбилеем

Губернатор Подмосковья в Черноголовке поздравил ветерана труда с юбилеем
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Черноголовке поздравил ветерана труда Людмилу Ермолову с 85-летним юбилеем, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. «От всего сердца хочу поздравить Вас с днём рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь – только здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев поздравил пожилых жителей Черноголовки с Праздником Весны и Труда

Андрей Воробьев поздравил пожилых жителей Черноголовки с Праздником Весны и Труда
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пансионат для пожилых людей в Черноголовке. «Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет.

Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы

Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы
Вы имеете право вернуть деньги за неэффективные курсы. Если в онлайн-обучении есть недостатки, например, изменение в расписании занятий, отсутствие обратной связи, домашних заданий, доступа к материалам курса и т.д., можно смело требовать возврата денег. Кроме того, рекомендуем всем при заключении договора прописать возможность его расторжения в одностороннем порядке.

Парки Подмосковья обработали от клещей

Парки Подмосковья обработали от клещей
Все этапы дезинфекции завершены, а для дополнительной защиты жителей Подмосковья от клещей парки в регионе обработают повторно спустя полтора месяца. Это следует из сообщения пресс-службы Министерства благоустройства региона. «Всего в регионе 194 парка, для нас важно не только их благоустраивать, но и обеспечивать в них комфорт», – подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья

Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил 11 новых инициатив в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Они касаются недвижимости, документооборота и миграционной политики. «В Послании нашего президента отдельным блоком была выделена важность, необходимость, удобство цифровой трансформации.

Выбор читателей

01/05СрдМузыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 02/05ЧтвТест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 02/05ЧтвПодарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 01/05СрдКак тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 01/05Срд"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 01/05Срд"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой