Предпринимательница Дина Гибсон получила премию "Лучшие таланты"

Победу в номинации “Лучший детский проект” петербурженке принес ее авторский проект парка для детей и взрослых "Волшебная Миля". Развлекательно-познавательный комплекс посвящён не только приключениям в разных странах, но и географии и истории.



Создателя проекта Дину Гибсон отметили среди талантливых бизнесменов России 29 марта на Торжественной церемонии награждения III всероссийской премии “Лучшие Таланты” в Торгово-промышленной палате Петербурга. Оргкомитет сразу выделил из более двух тысяч заявок уникальный проект Дины Гибсон. Как получился этот проект, кто участвовал в его создании и какие планы по его развитию автор рассказала в этом эксклюзивном интервью.



ДИНА, ВЫ – ОСНОВАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ИДЕОЛОГ «ВОЛШЕБНОЙ МИЛИ», РАССКАЖИТЕ КАК ОНА ПОЯВИЛАСЬ?

Идея парка родилась, когда моему сыну исполнилось 2 года. На рынке Петербурга в 2016 года существовало уже много детских проектов, но не было ни одного, как мне казалось, где ребенок мог бы провести целый день, соединив интеллектуальные и физические активности, а также вкусно и полезно покушать. В интерактивных детских театрах нужно было уходить почти сразу после спектакля, а всевозможные игровые площадки и парки не закрывали потребность умственного развития и расширения кругозора детей.

Концепция парка родилась из моей страсти к путешествиям – вся территория «Волшебной Мили» разбита на страны и континенты: есть линейка русских сказок, зоны Египта, Китая, Индии, уголок цивилизации Майя, аттракцион в стиле лихого Вестерна «Золотой Рудник», лабиринт Алисы в стране чудес и много других интересных и захватывающих уголков. Мне хотелось передать своему сыну и всем детям – посетителям парка все разнообразие и красоту мира, в котором мы живем, привить через активности, доступные в «Волшебной Миле» любовь к познанию и открытиям.

Мне удалось создать пространство увлекательное для детей и взрослых и где можно за один день сходить на спектакль, принять участие в квесте, сотворить шедевр собственными руками на мастер-классе, посмотреть научное кино в сферическом кинотеатре, попрыгать на батуте и в заключении “намыть золота и драгоценных камней”, а также просто поиграть с друзьями на многочисленных игровых зонах парка. Парк позволяет раскрыться творческому потенциалу юных посетителей, развивает фантазию и мышление.

КТО ПОМОГАЛ ВАМ В СОЗДАНИИ ПАРКА?

Мы реализовали гигантский проект за рекордно короткие сроки – от момента идеи до дня открытия прошел ровно год! Моя идея и мечта смогли воплотиться благодаря моей команде, которой я безмерно благодарна за то, что ребята вместе со мной загорелись идеей и были рядом со мной во время строительства, прошли через трудности всевозможных согласований, и многие сотрудники до сих пор работают в парке.

Практически все зоны парка родились в моей голове и реализовались с помощью привлеченных художников и дизайнеров. Сначала прорисовывались эскизы каждой зоны, каждого домика для путешествий, далее следовала прорисовка деталей и бутафории ибо «красота в мелочах» и уже потом изображение переносилось в 3D изображение, искался подрядчик.

С гордостью хочу отметить участие в создании «Волшебной Мили» замечательного художника Петра Фролова, с работами которого я совершенно случайно столкнулась в Москве на выставке. Мне показалось, что его работы – этой отчасти и мой мир, нарисованные его рукою. В картинах Петра было все, что меня будоражит: загадочные миры, приключения, сказочные костюмы, кругосветные вояжи, старые добрые письма и открытки друзьям… Мы очень быстро назначили встречу и договорились о том, что Петр нарисует для нас логотип в виде Летучего корабля с Земным шаром на борту. Также с нами работали известные далеко за пределами Петербурга дизайнеры Павел Палей и Антон Базалийский.

КАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ У ВАШЕГО ПРОЕКТА?

Амбициозными задачами нашего Парка являются развитие коммуникативных и социальных навыков, моральных и нравственных качеств в каждом ребенке, а также мотивации к образованию.

В процессе создания парка мы старались наполнить каждый квадратный метр нашей территории особой атмосферой и смыслами, добром и теплом, счастьем и весельем.

В индустрии детских развлечений невозможно создать коммерчески успешный проект, не вложив в него часть себя, своего сердца и своего мира. Дети хотят возвращаться туда, где им интересно, комфортно и уютно, где каждый ребенок – это отдельная вселенная, вокруг которой вращается весь персонал парка чтобы каждый приход в наш парк оставил след в маленькой душе и ощущение праздника.

ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ДО СОЗДАНИЯ “ВОЛШЕБНОЙ МИЛИ”?

До создания парка я работала в крупных розничных сетях на руководящих позициях также являюсь исполнительным директором компании, в которой в моем непосредственном подчинении находятся 4 ключевых отдела: Коммерческий Департамент, Отделы Закупок, Ассортимента и Маркетинга. Мне всегда было важно развивать таланты и способности своих подчиненных для достижений наших общих целей и задач.

КАКИЕ У ВАС ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА?

Моя мечта – открыть еще один парк на юге Северной столицы и хотя бы один парк в Москве. За годы работы накопился колоссальный опыт и понимание, что больше всего нравится детям, где слабые звенья парка, а где – сделано хорошо, но можно еще лучше. В существующих на сегодняшний день ограничениях в виде санкций и возможностей путешествовать для жителей нашей страны, я вижу колоссальные возможности для развития нашего формата.

И НАПОСЛЕДОК, ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ – ВАС И ВАШ ПАРК ОТМЕТИЛИ КАК ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ.

Было очень приятно находиться в восхитительном здании в окружении талантливых неординарных людей. Вручение номинаций происходило в теплой дружественной атмосфере в чудесный солнечный мартовский день. Подобные мероприятия сейчас в очень непростое время как воздух необходимы обществу – они мотивируют двигаться дальше, созидать и творить несмотря на сложности. Считаю, что наш парк по – праву заслужил такое признание ведь с точки зрения идеи, концепции и качества воплощения нам нет равных не только в России, но и далеко за пределами нашей страны.