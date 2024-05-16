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Четверг 16 мая

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"Президент уже все подписал": эксперты оценили продолжение темы аппаратных перемен и назначений

"Президент уже все подписал": эксперты оценили продолжение темы аппаратных перемен и назначений
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Гаспарян, Мартынов и Скурлатов считают вредным раскачивание ситуации.

7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента. Получив новый срок на 6 лет с возможностью снова быть избранным, он огласил нововведения в кадровой структуре правительства РФ. По решению лидера государства появились новые шесть министров.

Однако мнения по поводу целесообразности принимаемых мер разделились. В ряде информационных телеграм-каналов, а также во многих зарубежных изданиях, среди которых Newsweek и The Economist, была отражена негативная точка зрения относительно перспектив в структуре госвласти. В частности, критике подверглись возможные перестановки в Министерстве обороны РФ. Некоторые российские эксперты в политической области попытались дать отпор информационной атаке и выступили в поддержку решений Путина.

"Все, что могло решиться, решилось в Государственной Думе и в Совете Федерации, президент уже все подписал, а на коллегии Минобороны новый министр дал четкую установку: обрушивающих отставок не будет", — отметил журналист Армен Гаспарян.

"Все, что тиражируется сегодня некоторыми диванными стратегами, — это прямо против президента", — подчеркнул политолог Алексей Мартынов.

"И если до сегодняшнего дня можно было бы хоть как-то понять любителей горячей темы, то после коллегии Минобороны оправданий для хайпожоров больше нет. Потому что новый глава ведомства прямо сказал, что никаких перестановок не будет", — прокомментировал ситуацию общественный деятель Игорь Скурлатов.

Очевидно, что эксперты высказываются на фоне явно сложившегося консенсуса по новому составу правительства, который проявляется в заявлениях как самого президента, так и министра обороны Андрея Белоусова.

"Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач",

сказал новый министр обороны, выступая в Совете Федерации.

На коллегии Минобороны Андрей Белоусов также отметил, что кадровых изменений в ведомстве не будет.

А Владимир Путин на встрече с командующими военных округов недвусмысленно поддержал Сергея Шойгу:

«Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооружённых Сил, по приданию им нового облика».

ДНИ в Telegram

16 мая 2024, 14:21
Фото: Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
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