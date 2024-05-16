"Президент уже все подписал": эксперты оценили продолжение темы аппаратных перемен и назначений

Гаспарян, Мартынов и Скурлатов считают вредным раскачивание ситуации.

7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента. Получив новый срок на 6 лет с возможностью снова быть избранным, он огласил нововведения в кадровой структуре правительства РФ. По решению лидера государства появились новые шесть министров.

Однако мнения по поводу целесообразности принимаемых мер разделились. В ряде информационных телеграм-каналов, а также во многих зарубежных изданиях, среди которых Newsweek и The Economist, была отражена негативная точка зрения относительно перспектив в структуре госвласти. В частности, критике подверглись возможные перестановки в Министерстве обороны РФ. Некоторые российские эксперты в политической области попытались дать отпор информационной атаке и выступили в поддержку решений Путина.

"Все, что могло решиться, решилось в Государственной Думе и в Совете Федерации, президент уже все подписал, а на коллегии Минобороны новый министр дал четкую установку: обрушивающих отставок не будет", — отметил журналист Армен Гаспарян.

"Все, что тиражируется сегодня некоторыми диванными стратегами, — это прямо против президента", — подчеркнул политолог Алексей Мартынов.

"И если до сегодняшнего дня можно было бы хоть как-то понять любителей горячей темы, то после коллегии Минобороны оправданий для хайпожоров больше нет. Потому что новый глава ведомства прямо сказал, что никаких перестановок не будет", — прокомментировал ситуацию общественный деятель Игорь Скурлатов.

Очевидно, что эксперты высказываются на фоне явно сложившегося консенсуса по новому составу правительства, который проявляется в заявлениях как самого президента, так и министра обороны Андрея Белоусова.

"Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач",

– сказал новый министр обороны, выступая в Совете Федерации.

На коллегии Минобороны Андрей Белоусов также отметил, что кадровых изменений в ведомстве не будет.

А Владимир Путин на встрече с командующими военных округов недвусмысленно поддержал Сергея Шойгу:

«Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооружённых Сил, по приданию им нового облика».