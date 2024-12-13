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Пятница 13 декабря

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Сделано в Москве: товары локальных брендов представят на форуме делового туризма

Сделано в Москве: товары локальных брендов представят на форуме делового туризма
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Проект "Сделано в Москве" готовится к участию в международном конгрессе по деловому туризму, который пройдет 16 и 17 декабря в столице. Это мероприятие, известное как Meet Global MICE Congress, станет платформой для обмена опытом и установления новых деловых контактов среди профессионалов индустрии.

Участие в конгрессе бесплатное, однако предварительная регистрация на сайте Russpass обязательна. В этом году проект "Сделано в Москве" представит продукцию локальных брендов на коллективном стенде. Участники смогут не только рассказать о своей деятельности, но и предложить гостям уникальные товары, отражающие культурный код России.

Конгресс будет сосредоточен на актуальных вызовах, с которыми сталкиваются страны БРИКС, что напрямую влияет на развитие делового туризма. В числе участников будут представители Бразилии, Индии, Южноафриканской Республики и других государств.

На стенде проекта можно будет увидеть продукцию московского предпринимателя Михаила Давыдова, который создает ароматные свечи в форме грибов, цветов и фруктов. Его изделия уже представлены в известных музеях, таких как Пушкинский музей, и пользуются популярностью у туристов. Михаил активно участвует в коллаборациях с культурными учреждениями, что помогает привлекать внимание к его бренду.

Другой интересный участник — Ирина Земченкова, производящая волчки из высококачественных металлов. Она считает свои изделия произведениями искусства, которые соединяют природу и науку. Также стоит отметить бренд Анны Юсуповой, предлагающий толстовки с художественной вышивкой. Основные коллекции посвящены медицинской тематике, а также культуре и искусству России.

Бренд Олеси Каус представит броши, вдохновленные традиционными русскими головными уборами — кокошниками. Все аксессуары выполнены из дуба и подчеркивают важность использования натуральных материалов в дизайне. Еще один участник проекта покажет елочные игрушки, посвященные любимым мультфильмам детства, таким как "Винни Пух" и "Ежик в тумане".

Кроме того, 5 декабря в Москве открылась сеть магазинов проекта "Сделано в Москве", где можно найти продукцию более 400 локальных брендов. Магазины расположены в спальных районах столицы и предлагают широкий ассортимент товаров: от одежды до косметики и сладостей. Этот проект способствует поддержке местных производителей и продвижению их уникальной продукции на рынке.

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2024, 12:41
Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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