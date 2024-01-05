Как не нарваться на мошенников в сфере туризма

Прежде чем заключить договор с туроператором или турагентством и перевести денежные средства за тур, вы должны внимательно все перепроверить. В настоящий момент есть огромное количество государственных регуляторов, которые помогут в проверить турагентство и туроператора.
- Убедитесь, что посредник, у которого вы приобретаете тур являются официальными и имеют необходимые лицензии. Эту информацию можно проверить на сайте Ростуризма.
- Требуйте договор. Договор должен быть оформлен в письменной форме и содержать все существенные условия договора, в том числе: название и адрес туроператора или турагентства, название и маршрут тура, стоимость тура, порядок оплаты, права и обязанности сторон, ответственность сторон, стоять синяя печать, подпись.
- Оплачивайте тур на расчетный счет туроператора или турагентства. Ни в коем случае не переводите деньги на карту физического лица.
- Требуйте кассовый чек. Чек – это ваша безопасность, он является подтверждением оплаты и основанием для возврата денежных средств в случае отмены тура.
- Проверяйте номер бронирования. С 15 ноября в Российской Федерации официально запустился сервис "Электронная путевка" — это государственный сайт, куда туроператоры на законных основаниях обязаны передавать все данные о вашей поездке. После оплаты тура вы в праве запросить и получить от туроператора или турагентства номер бронирования. Введите этот номер на сайте, чтобы убедиться, что бронирование действительно существует.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам обезопасить себя от мошенников.
- Не доверяйте слишком заманчивым предложениям. Если цена на тур слишком низкая, чтобы быть правдой, скорее всего, это мошенничество.
- Будьте осторожны с отзывами в Интернете. Лжетурагенты могут оставлять поддельные отзывы, чтобы создать видимость надежности.
- Если вы сомневаетесь в честности туроператора или турагентства, лучше откажитесь от сотрудничества с ними.
Придерживаясь этих простых правил, вы сможете обезопасить себя от мошенников и избежать проблем при бронировании тура.