Как не нарваться на мошенников в сфере туризма

Необычный Новый год Асмус Тесты "Модный приговор" себя изжил? Игры Сонник

Топ новостей недели

Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из судаИвлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда "Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентовКудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны РудковскойКак выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской

Лента новостей

Пятница 5 января

06:08Как не нарваться на мошенников в сфере туризма 03:17Зеленый офис: как сделать рабочее место экологичнее и комфортнее 00:06Глаза в глаза: как сохранить зрение, работая за компьютером 21:09Вместо кофе: 8 бодрящих продуктов 18:08"Мой краш": Собчак выбрала фаворита среди актеров сериала "Слово пацана". 17:30"Я устала": Селена Гомес намекнула на завершение музыкальной карьеры 16:35Что ждет родившихся в год Свиньи в 2024-м: прогноз от астролога Мишиной 15:48Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:21Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой 14:33Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года" 13:31Дочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса 12:47Александр Ширвиндт встретил Новый год в больнице 12:05Алсу высказалась о звездной болезни у коллег по шоу-бизнесу 11:12"Что скажут люди?": Екатерина Андреева честно ответила на вопрос о ее похоронах 08:15Топ 5 зимних путешествий 06:02Полезные привычки иностранцев, которые стоит перенять россиянам 03:2210 вопросов, которые нельзя задавать себе 00:29Как справиться с постпраздничной депрессией: 8 советов 21:30Топ-10 самых бесполезных подарков на Новый год 17:58Яна Поплавская сообщила, что стала бабушкой во второй раз 17:24Недавно женившийся Петров решил продать пентхаус, который обустраивал вместе с Милославской 16:11Сергей Жуков раскрыл имя новорожденного сына 15:29Алексей Чумаков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:05Педиатр Одинаева рассказала, как сделать новогодние каникулы полезными для ребенка 13:56Историк моды Александр Васильев считает, что "Модный приговор" себя изжил 13:11Режиссер Бледный презентовал спектакль с Муцениеце, Кабо и Венесом в главных ролях 13:10Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:24Асмус призналась, что встретила Новый год в непривычной для себя обстановке на Рублевке 11:24Лера Кудрявцева отказалась от укладки и макияжа в Новый год 11:04Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:20Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 06:09Как отучить кошку от игр с новогодней елкой 03:45Уютные киноканикулы: смотрим самые лучшие фильмы про Рождество 00:37Приводим в порядок квартиру после новогодних праздников: экспресс-метод 23:01Лариса Лужина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 21:08Чем заняться в новогодние праздники: 20 свежих идей сделают отдых ярче 19:05Владимир Пресняков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:41Наталья Рудова рассказала о своих главных утренних привычках 18:00Влад Соколовский рассказал о своей новой музыкальной группе 17:18Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:00Появилось видео с "вырезанным" из эфира выступлением Киркорова на "Песне года" 15:45Меган Маркл планирует написать мемуары о жизни в королевской семье 14:44Виктория Боня отдыхает с бывшим мужем и новым возлюбленным 14:08Дмитрий Колдун поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 13:58Тарасова вдохновилась примером Костомарова и планирует встать на ноги 13:15Бузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу "Сокровища императора" 12:33Сергей Пенкин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:47Недавно женившийся Александр Петров нашел общий язык с тещей 11:07Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:02Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как не нарваться на мошенников в сфере туризма

Как не нарваться на мошенников в сфере туризма
172

На просторах интернета очень сильно участились случаи мошенничества в сфере туризма. Мошенники создают поддельные страницы отелей, туроператоров и турагентов, чтобы обмануть доверчивых туристов и завладеть их деньгами. Как обезопасить себя при бронировании тура, чтобы не отдать деньги лжетурагентам и не лишиться долгожданного отпуска, рассказала руководитель онлайн-турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.

Прежде чем заключить договор с туроператором или турагентством и перевести денежные средства за тур, вы должны внимательно все перепроверить. В настоящий момент есть огромное количество государственных регуляторов, которые помогут в проверить турагентство и туроператора.

  • Убедитесь, что посредник, у которого вы приобретаете тур являются официальными и имеют необходимые лицензии. Эту информацию можно проверить на сайте Ростуризма.
  • Требуйте договор. Договор должен быть оформлен в письменной форме и содержать все существенные условия договора, в том числе: название и адрес туроператора или турагентства, название и маршрут тура, стоимость тура, порядок оплаты, права и обязанности сторон, ответственность сторон, стоять синяя печать, подпись.
  • Оплачивайте тур на расчетный счет туроператора или турагентства. Ни в коем случае не переводите деньги на карту физического лица.
  • Требуйте кассовый чек. Чек – это ваша безопасность, он является подтверждением оплаты и основанием для возврата денежных средств в случае отмены тура.
  • Проверяйте номер бронирования. С 15 ноября в Российской Федерации официально запустился сервис "Электронная путевка" — это государственный сайт, куда туроператоры на законных основаниях обязаны передавать все данные о вашей поездке. После оплаты тура вы в праве запросить и получить от туроператора или турагентства номер бронирования. Введите этот номер на сайте, чтобы убедиться, что бронирование действительно существует.


Фото: из личного архива Екатерины Фишбейн
Фото: из личного архива Екатерины Фишбейн

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам обезопасить себя от мошенников.

  1. Не доверяйте слишком заманчивым предложениям. Если цена на тур слишком низкая, чтобы быть правдой, скорее всего, это мошенничество.
  2. Будьте осторожны с отзывами в Интернете. Лжетурагенты могут оставлять поддельные отзывы, чтобы создать видимость надежности.
  3. Если вы сомневаетесь в честности туроператора или турагентства, лучше откажитесь от сотрудничества с ними.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете обезопасить себя от мошенников и избежать проблем при бронировании тура.

5 января 2024, 06:08
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда поехать на выходные: 7 вариантов путешествий по России

Нижний Новгород. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Казань. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кавказские Минеральные воды. Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Адлер и Красная Поляна. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Волгоград. Фото:Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тула. Фото:Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Воронеж. Фото: pixabay.com

По теме

Как вернуть деньги за тур – советы эксперта

Нижегородка украла у клиентов турфирмы 1,5 млн рублей

В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке

В Москве возобновили теплоснабжение домов на северо-востоке
Энергоснабжение тепловых пунктов восстановлено. В дома на северо-востоке Москвы вернули теплоснабжение, нарушенное в результате возгорания на подстанции.

Что ждет родившихся в год Свиньи в 2024-м: прогноз от астролога Мишиной

Что ждет родившихся в год Свиньи в 2024-м: прогноз от астролога Мишиной
Инна Мишина подготовила гороскоп, который описывает основные сферы жизни. Все с нетерпением ждали наступления 2024 года, но некоторые опасались его, поскольку он является високосным.

В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество

В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество
Восстановительные работы продолжаются. На северо-востоке Москвы в результате пожара на подстанции временно нарушилось энергоснабжение, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Как справиться с постпраздничной депрессией: 8 советов

Как справиться с постпраздничной депрессией: 8 советов
Постпраздничная депрессия может быть вызвана различными причинами. Но как с ней справиться? Ответ на этот вопрос – в материале "Дни.ру". После праздников многие люди испытывают постпраздничную депрессию.

Как отучить кошку от игр с новогодней елкой

Как отучить кошку от игр с новогодней елкой
Отучить кошку от игр с новогодней елкой непросто. Это может потребовать времени и терпения. Но с помощью правильных методов и подхода, вы сможете сохранить свою елку в целости и сохранить мир в вашем доме. Кошки – любопытные и игривые животные, которые могут причинить вред новогодней елке.

Выбор читателей

03/01СрдРежиссер Бледный презентовал спектакль с Муцениеце, Кабо и Венесом в главных ролях 03/01СрдНедавно женившийся Петров решил продать пентхаус, который обустраивал вместе с Милославской 03/01СрдЛера Кудрявцева отказалась от укладки и макияжа в Новый год 04/01ЧтвАлександр Ширвиндт встретил Новый год в больнице 03/01СрдИсторик моды Александр Васильев считает, что "Модный приговор" себя изжил 03/01СрдЯна Поплавская сообщила, что стала бабушкой во второй раз