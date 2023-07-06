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Четверг 6 июля

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Почему женщины боятся не выйти замуж до 40 лет: объяснил психолог

Почему женщины боятся не выйти замуж до 40 лет: объяснил психолог
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Мужские страхи больше связаны с карьерой, уверен эксперт.

Конечно, постепенно наше общество отходит от консервативных устоев и становится более свободным во взглядах на личную жизнь, однако до сих пор можно встретить женщин, которые боятся не успеть выйти замуж до 40 лет. На чем основан их страх, объяснила психолог Татьяна Соло.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" она подчеркнула, что в российском общества до сильна развита программа поведения, ориентированная на возраст. Многим людям кажется, что в каждом конкретном возрасте необходимо совершить конкретные действия.

Отсюда, по словам эксперта, проистекает нагнетающий страх не успеть что-либо. Соответственно, чем человек становиться старше, тем чаще он думает, что чего-то не успеет сделать.

Важным этапом в жизни многих женщин является замужество, а символический барьер – 40 лет. По мнению психолога, дамы после 40 начинают переживать. что больше никому не нужны.

Что касается мужчин, то их страхи больше упираются в вопросы, связанные с построением карьеры, уточняет телеканал "360". Представители сильного пола в возрасте боятся менять работу и учиться чему-то новому, из-за чего часто выгорают.

6 июля 2023, 06:31
Фото: pixabay.com
Говорит Москва✓ Надежный источник

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