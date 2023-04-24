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Понедельник 24 апреля

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Как россияне косвенно финансируют ВСУ

Как россияне косвенно финансируют ВСУ

"Кинопоиск" ведет отчисления не только в Россию?

Сайт "Кинопоиск" остается одним из самых популярных сайтов для просмотра фильмов и сериалов среди россиян. На платформе можно без труда найти любимую киноленту по поиску через название фильма или имя актера, который там играл. Однако совсем скоро вес может измениться, и кто-то уже не увидит там своих любимых фильмов.

В Госдуме призвали проверить сайт "Кинопоиск" и выяснить, есть ли на платформе украинские фильмы. К примеру, сейчас на "Кинопоиске" в открытом доступе есть ремейк канадской комедии "Секс и ничего личного". парламентарии озадачились вопросом, кому идут отчисления с просмотров таких фильмов.

"Прокуратура должна сделать соответствующий запрос в отношении "Кинопоиска", направить обращение к этому сервису. Я думаю, что все будет решено", – заявил депутат Виталий Милонов в беседе с интернет-издании "Подмосковье сегодня".

Коллеги поддержали идею парламентария. Теперь депутаты будут контролировать отчисления, которые за счет россиян попадают в карман к врагам нашей страны. По словам депутатов, на эти деньги могут покупаться оружие и вестись боевые действия против нашей страны. Таким образом может происходить косвенное финансирование ВСУ за счет самих того не желающих россиян.

24 апреля 2023, 17:16
Телевизо. Фото5 Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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