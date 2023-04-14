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Пятница 14 апреля

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Десять лет на страже исторической памяти. Российские поисковики установили имена тысяч погибших участников Великой Отечественной войны

Десять лет на страже исторической памяти. Российские поисковики установили имена тысяч погибших участников Великой Отечественной войны
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13 апреля отмечается десятилетие поискового движения России. Сегодня оно объединяет более 45 тысяч поисковиков и представлено практически во всех российских регионах. Силами энтузиастов осуществляется одна из самых известных и масштабных поисковых операций, проводимых в нашей стране, – "Ржев. Калининский фронт", которая ежегодно проходит в Тверской области с 2016 года. В годы войны на этих землях шли ожесточенные бои, которые унесли более миллиона жизней. Именно в память о тех событиях в регионе установлен знаменитый Ржевский мемориал Советскому солдату и снят фильм Евгения Пригожина "Ржев".

Поисковому движению в России помогает Фонд президентских грантов, созданный Владимиром Путиным для поддержки инициатив активных граждан. Движение объединяет патриотов, которые стремятся защитить историческую память и сохранить наследие прошлого.

Благодаря ему множество семей спустя много лет получили возможность похоронить своих родственников, погибших в ВОВ. По данным Всероссийского информационного-поискового центра, за годы существования участникам движения удалось захоронить 190 тысяч советских солдат и установить имена более 10 тысяч погибших.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» за почти семь лет с момента основания установила имена более сотни воинов, а всего были подняты останки 2,6 тысячи бойцов и командиров Красной армии.

Напомним, что район, где ведет поиски эта экспедиция, когда-то был местом так называемой «ржевской мясорубки» – четырех операций по уничтожению сил противника, которые позже стали именовать Ржевской битвой. Почти полтора года, которые она шла, Красная армия пыталась ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ и освободить Ржев. Удалось это сделать только в марте 1943 года ценой огромных потерь.

Сегодня никто не сомневается, что сражавшиеся на полях Тверской (ранее Калининской) области внесли неоценимый вклад в победу. Чтобы почтить память погибших, в 2020 году было принято решение открыть мемориал под Ржевом, который стал одним из самых масштабных памятников в России.

Он представляет собой 25-метровую фигуру солдата, плащ которого переходит в разлетающуюся стаю из 35 журавлей. Памятник находится на холме, у подножия которого на плите высечена строчка из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом»: «Мы за Родину пали, но она – спасена».

Это стихотворение сегодня одно из самых известных произведений, посвященных Ржевской битве. Наряду с ним любители советской литературы могут вспомнить писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева и его повесть «Искупить кровью». Его произведения неоднократно экранизировались, а эта повесть легла в основу фильма «Ржев», снятого в 2019 году при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина.

Кадр из фильма "Ржев"

Военная драма рассказывает об испытаниях, выпавших на долю простого советского человека на примере роты солдат, обороняющих деревню Овсянниково. Такая деревня, кстати, действительно существовала, но, как и многие населенные пункты Тверской области, была полностью разрушена фашистами.

Рота понесла большие потери, но смогла закрепиться в деревне. В фильме показаны лишь сутки из ее жизни. Но за эти сутки солдаты оказываются в разных ситуациях, когда нужно делать правильный выбор, не забыв о моральных принципах.

Стоит отметить, что одним из героев повести стал дед Пригожина – ротный Евгений Ильич. Как и Кондратьев, он прошел Ржевскую битву. В фильме его фамилия не называется – решение было принято самим бизнесменом, который ставил целью увековечить через киноленту память многих участников Великой Отечественной войны.

Военная драма вызвала большой эмоциональный отклик у зрителей и кинокритиков. Ее признали одним из лучших патриотических фильмов и сегодня даже показывают школьникам в рамках внеклассной работы.

Кстати, узнать больше о Ржевской битве дети могут на экскурсиях в лагерь экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В этом году экспедиция стартует в сентябре. Поиски будут идти вдоль участка, где проходил Ржевско-Вяземский выступ фронта. Ожидается, что в ней примут участие порядка 450 добровольцев. На экскурсии дети посетят Вахту Памяти, познакомятся с бытом поисковиков и увидят музей из найденных артефактов.

14 апреля 2023, 15:13
Фото: https://vk.com/club114031521

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