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Общество
Поисковики из Тверской области, ставшей местом действия фильма "Ржев" Пригожина, рассказали о новой находке

Поисковики из Тверской области, ставшей местом действия фильма "Ржев" Пригожина, рассказали о новой находке

В Тверской области круглогодично идут поисковые экспедиции. Каждая из них помогает найти останки погибших в годы Великой Отечественной войны и установить их личности по вещам. На прошлой неделе участники поисковых отрядов "Витязь" и "Пионер" обнаружили останки девяти красноармейцев в Ржевском районе. У одного из погибших оказался солдатский медальон образца 1941 года.
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Останки были найдены после трех раскопов. Вместе с ними также достали пластиковую мыльницу, два мундштука и зеркальце. Но главной находкой поисковики назвали медальон с запиской, в которой были данные о погибшем бойце. После экспертизы удалось установить, что вещица принадлежала Сергею Маслакову предположительно 1912-1918 года рождения, уроженцу Куртамышского района, который ранее был в составе Челябинской области, а ныне входит в Курганскую. Сейчас поисковики разыскивают его родственников в этих регионах. Личности остальных бойцов установить не удалось.

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Тверскую область ежегодно посещают сотни поисковиков из разных регионов страны и даже стран СНГ. А главная поисковая экспедиция, которая проводится в регионе с 2016 года, называется «Ржев. Калининский фронт» и длится с весны по осень. Например, в этом году она шла в трех районах – Ржевском, Бельском и Зубцовском. В поисках приняли участие 66 отрядов. Им удалось найти останки 403 военнослужащих Красной армии, а вместе с ними – 38 медальонов, из которых 26 – помогли установить личности бойцов.

Многочисленные находки, сделанные поисковиками в этом регионе, не удивительны. Ведь, согласно данным историков, Ржевская битва, которая велась в этих краях, унесла жизни порядка миллиона человек. Масштабны были потери и среди мирного населения. И если в советские годы об этом предпочитали особо не распространяться ввиду ошибок командования, которые и привели к таким потерям, то в наше время битву справедливо называют одним из главных сражений Великой Отечественной войны. Ведь и она, в том числе, помогла переломить ход войны в пользу СССР и отодвинуть вражеские силы от Москвы.

Как можно узнать из истории, в 1942 году в этих местах образовался Ржевско-Вяземский выступ: плацдарм на 160 км в глубину и 200 км по фронту, который советское руководство пыталось ликвидировать. Для этого были проведены четыре операции, которые и называют сегодня Ржевской битвой.

Узнать про историю сражения и ее героев сегодня можно, посетив Ржевский мемориал Советскому солдату. Кроме величественного 25-метрового памятника воину, мемориал составляет павильон с постоянно действующей выставкой, где можно увидеть фотографии, фронтовые письма и различные документы участников битвы. Особенность музея – стеклянный пол, через который можно посмотреть на настоящее оружие тех лет, каски, гильзы, гранаты и противогаз, пробитый десятью пулями. Все это, кстати, было найдено поисковиками именно в Тверской области.

Кадр: aurum-production.ru/movies/rzhev/

Ржевская битва нашла отражение и в кинематографе. В 2019 году о ней вышел фильм «Ржев», повествующий об одном дне из жизни роты солдат, обороняющей деревню Овсянниково. Эта деревня существовала на самом деле – о ней и той роте рассказывается в повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». В своей книге автор рассказывает правдивую историю, и даже герои у него – реальные бойцы Красной армии, которых он знал лично. Например, среди них есть ротный Евгений Пригожин. По сюжету после отступления из деревни он получает приказ вернуться и выбить оттуда немцев. При этом ротный понимает, что исполнение приказа обернется массовой гибелью, но выбора нет.

Спустя годы внук того ротного — бизнесмен Евгений Пригожин — решил снять по повести фильм, увековечив память всех, кто прошел «ржевскую мясорубку» – именно так называют операции, составившие битву.

Отметим, в следующем году главная поисковая операция региона будет продолжена, а это значит, что вновь станет известен десяток-другой фамилий тех, кто когда-то вошел в списки без вести пропавших. Руководство Тверской области также продолжит оказывать финансовую помощь поисковикам. На это с 2021 года в бюджете ежегодно закладывается по 6,5 млн рублей. Всего с 2016 года участники экспедиции подняли останки около 2,3 тысячи бойцов и командиров Красной Армии, установив имена более сотни человек, отстоявших свободу и независимость Родины.

Фото: vk.com/popioner
Автор: 26 декабря 2022, 14:47

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