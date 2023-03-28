"Нет никаких иллюзий": заявлено об открытии аэропорта Симферополя и повышении цен

Об этом "Известиям" рассказал эксперт по туризму Мкртчян. По его словам, на полуостров отдыхающие не стремятся из-за транспортных затруднений — аэропорт Симферополя закрыт, а по мосту проехать не всегда удается с комфортом. К тому же объекты размещения туристов в Крыму не спешат делать скидки.
Аналитик полагает, что в Сочи этим летом будет турпоток на 20-30% больше прежнего. Согласно прогнозу, цены в элитных отелях столицы Краснодарского края взлетят до уровня заграницы, где сервис значительно выше.
"В этом году у граждан РФ нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется", — цитирует Царьград Мкртчяна.