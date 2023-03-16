Где отдохнуть в марте: лучшие курорты за границей

Март – заманчивый месяц для туризма и путешествий.

Набраться сил на берегу океана или прогуляться по аутентичным улочкам — рынок туризма предлагает массу вариантов. В марте преимущество у путешествий из России в теплые края, где нет ни снега, ни слякоти. Тревел-блогер Анна Невзорова рассказала о лучших курортах за границей для этого времени года.

Как отмечает телеканал "360", выгодно на фоне других локаций выделяются ОАЭ и Мальдивы, причем отдых в Эмиратах в среднем обходится на порядок дешевле. Любителям экскурсионной Турции эксперт рекомендует Стамбул, а если хочется посетить Египет, в марте стоит обратить внимание на Шарм-эш-Шейх.

Впрочем, всегда есть возможность поддержать внутренний туризм и выбрать отечественные регионы для путешествий. Агентство URA.RU подчеркивает, что жители Тюмени нашли альтернативу доступной Турции — Дагестан.

Ранее сайт "Вести Подмосковья" сообщил, на что путешественники делают ставку при покупке авиабилета по тем или иным направлениям. Исследование показало, что наибольшее значение имеет цена перелета.