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Дмитрий Илюхин: Рекомендательная система соцсети ЯRUS – это уникальная особенность платформы

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Рекомендательная система и расширенная монетизация выгодно выделяют ЯRUS на фоне существующих соцсетей. В том числе, зарубежных. Об основных преимуществах платформы в эфире программы "Что будет" на радио "Комсомольская правда" рассказали основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин и руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский.

"В последних версиях нашего приложения мы показали новую главную ленту, куда собираются все типы интересного для пользователя контента. Это наша уникальная особенность – то, что отличает нас от других, в том числе западных аналогов", — отметил основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.

Речь идет о рекомендательной системе демонстрации контента пользователей. Причем алгоритмы выстраиваются не только искусственным интеллектом. Приоритет отдается публикациям, которые интересны пользователям. Люди сами выбирают, что им смотреть.

Второе преимущество ЯRUS — внедрение гибкой системы монетизации. В том числе, руководство платформы готово идти навстречу популярным блогерам, чтобы ЯRUS стал для них основным источником доходов.

"Нет смысла просто копировать конкурентов, иначе останешься позади. У нас отличается не только подход к ориентации пользователей на контент, но и система монетизации. Мы платим за просмотры примерно столько, сколько до закрытия монетизации в России платил нашим блогерам YouTube. Любой блогер может зарабатывать в ЯRUS, если его видео соберут от 1000 просмотров", — рассказал руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский.

Фото: Радио "Комсомольская правда"

Начиная от 100 000 просмотров в ЯRUS предусмотрены дополнительные выплаты. А если на платформу перейдут известные блогеры вместе со своей аудиторией, их ждут еще более выгодные условия сотрудничества.

Иван Добровольский подчеркнул, что у ЯRUS нет цели заменить все социальные сети. Их должно оставаться много, но каждая из них должна иметь свою особенность. Платформа ЯRUS ориентирована, в первую очередь, на интересы пользователей.

Руководитель социальной сети отметил, что ЯRUS продолжает работать над развитием с учетом пожеланий пользователей. В частности, сейчас решается вопрос о запуске на платформе прямых трансляций.

Уже имеющиеся наработки пока внутренние – в ближайшее время их изучат бета-тестеры. Техническая возможность для реализации функционала есть. Нужно убедиться, что сервис действительно надежен и удобен, подытожил основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.

Полную версию интервью слушайте на сайте радио "Комсомольская правда" и в социальной сети ЯRUS.

12 февраля 2023, 21:07
Фото: Радио "Комсомольская правда"

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