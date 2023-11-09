Новое пособие может появиться для беременных россиянок

Сейчас дамы в интересном положении могут рассчитывать на помощь государства, если в семье имеются финансовые трудности.

Единое пособие для беременных предлагают ввести на территории России. Важно, чтобы выплаты смогли получать все будущие мамы. С соответствующим предложением в адрес Государственной думы страны обратилась детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом сообщает RT.

Сейчас при оформлении заявления на получение пособия для беременных принято изучать финансовую стабильность граждан. Это, по мнению инициатора, может демотивировать россиянок.

Пока окончательного решения по предложению детского омбудсмена не принято. По-прежнему действует порядок назначения выплат, по которому деньги получают только граждане, подтвердившие свою нуждаемость в помощи.