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Пошлина на загранпаспорт для россиян увеличится

Пошлина на загранпаспорт для россиян увеличится
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Гражданам страны в скором времени придется платить в разы больше за возможность получить документ. Рассказываем, с какого числа начнут работать нововведения.

Пошлина за оформление загранпаспорта нового образца должна быть увеличена сразу на 20%. Инициатором нововведения выступило Правительство РФ. Об этом сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья".

Нововведение, которое должно начать действовать с 1 января 2024 года, предполагает рост пошлины сразу на 20%. "Общественная служба новостей" приводит следующие тарифы:

  • Оформление загранпаспорта нового образца для взрослого человека – 6 тысяч рублей.
  • Оформление загранпаспорта нового образца для ребенка – 3 тысячи рублей.

Не исключено, что также подрастут размеры пошлин за оформление разрешения на временное проживание на территории страны и привлечение к работе студентов-иностранцев.



9 ноября 2023, 02:19
Загранпаспорт гражданина РФ. Фото: © Maksim Konstantinov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Интерфакс• Требует проверки

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