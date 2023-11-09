Пошлина на загранпаспорт для россиян увеличится

Пошлина за оформление загранпаспорта нового образца должна быть увеличена сразу на 20%. Инициатором нововведения выступило Правительство РФ. Об этом сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья".
Нововведение, которое должно начать действовать с 1 января 2024 года, предполагает рост пошлины сразу на 20%. "Общественная служба новостей" приводит следующие тарифы:
- Оформление загранпаспорта нового образца для взрослого человека – 6 тысяч рублей.
- Оформление загранпаспорта нового образца для ребенка – 3 тысячи рублей.
Не исключено, что также подрастут размеры пошлин за оформление разрешения на временное проживание на территории страны и привлечение к работе студентов-иностранцев.