Пошлина на загранпаспорт для россиян увеличится

Гражданам страны в скором времени придется платить в разы больше за возможность получить документ. Рассказываем, с какого числа начнут работать нововведения.

Пошлина за оформление загранпаспорта нового образца должна быть увеличена сразу на 20%. Инициатором нововведения выступило Правительство РФ. Об этом сообщает интернет-издание "Вести Подмосковья".

Нововведение, которое должно начать действовать с 1 января 2024 года, предполагает рост пошлины сразу на 20%. "Общественная служба новостей" приводит следующие тарифы:

Оформление загранпаспорта нового образца для взрослого человека – 6 тысяч рублей.

Оформление загранпаспорта нового образца для ребенка – 3 тысячи рублей.

Не исключено, что также подрастут размеры пошлин за оформление разрешения на временное проживание на территории страны и привлечение к работе студентов-иностранцев.







