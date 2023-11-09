Морковку петербуржца признали самой большой в России

Мужчина смог вырастить корнеплод внушительных размеров. Рассказываем, какой вес и вкус у чудо-овоща.

Огородник-любитель из Санкт-Петербурга смог вырастить самую большую морковь в России. Рекорд зарегистрирован официально, а мужчине выдан соответствующий документ. Об этом сообщает интернет-газета Neva.Today.

Общая длина моркови, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса, составляет 1 метр. Вес овоща достиг 953 грамма. Примечательно, что мужчина купил семена моркови в обычном магазине, но систему автоматического полива растения разрабатывал самостоятельно.

Огородник, по его признанию, доказал возможность выращивать в Санкт-Петербурге любую культуру. Он сожалеет, что слишком рано собрал урожай. Не исключено, что овощ-рекордсмен мог быть еще больше. Вкус у моркови же оказался сладким.