Морковку петербуржца признали самой большой в России

Феномен певца SHAMAN подняли на смех Тесты Пугачевой предрекли развод с мужем-иноагентом Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Среда 8 ноября

01:26Названы три условия для выступления Аллы Пугачевой в Москве 00:37Морковку петербуржца признали самой большой в России 00:04Диетолог раскрыл единственный способ перестать зависеть от кофе 00:03Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице 22:07 Врач рассказал об опасности концертов для Николая Носкова после пережитого инсульта 21:54Талантлива не по годам: дочь Гагариной потрясла изумленную публику 21:52Ольга Бузова столкнулась с тяжелым испытанием на съемках 21:35Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе 21:18Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках 20:29"Гонимся за ними": Агата Муцениеце откровенно о зависимости 20:27Плюс 20 лет: Неузнаваемую Тодоренко спутали с Бабкиной 19:12"Мы часто ругаемся": Бородина сделала громкое заявление о близком человеке 18:33Беременная жена Тарасова заговорила о коррекции груди: опять операция? 18:28"Дико боялась": С какой фобией пришлось столкнуться Ладе Дэнс после аварии 17:28Киркоров поразил россиян экстремальной худобой 17:27Пугачева успела записать новый альбом в России: где ждать концерт? 16:30"Я лучше других": Орлова дала взбучку россиянам 16:01"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены 15:30"Посадить в тюрьму": мать-одиночка Галич задумала план мести 14:40Живущая в Израиле экс-солистка "Фабрики" Савельева продолжит зарабатывать в России 14:10Орбакайте грозит полный крах после ухода Пугачевой 14:04Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине 13:20Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью 13:08Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике 12:37Заслуга жены: 31-летний SHAMAN похвастался детьми 12:14Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию 11:53С пересадкой в Стамбуле: Кристина Асмус с дочерью улетели в Европу 11:46У мамы рак, а папа трудяга: маленькую дочь Заворотнюк показали как есть 11:12Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж 10:05Вернувшийся из Сен-Тропе известный актер объявил о "сбежавших" звездах 09:47Срочно: не стало звезды фильма "Джентльмены удачи" 08:58Где шрамы от Хайдарова? После скандала Успенская впервые обнажилась 08:41Болезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену 08:31Идеально: 57-летняя Наталья Штурм откровенно высказалась о фигуре 08:21"Тебя вырывают из меня": Меган Фокс обратилась к потерянному малышу 08:03ТОП-5 рисков в пластических операциях 06:27Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени: и вот что это 04:14В школах могут вернуть предмет по основам семейных отношений 02:03Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября для всех знаков зодиака 00:04Об этом не принято говорить, но хочется знать: топ операций элитных моделей 23:16Бородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 22:22Опасно для жизни: поклонники обратившейся к косметологу Волочковой бьют тревогу 21:41Молодая жена Прилучного попрощалась с близким человеком 21:39Не смог сдержаться от возмущения: избалованный роскошью Лазарев устроил скандал 21:05"Чувствуете себя человеком?": Волочкову крепко приложили после шпагата на кухонном столе 19:54Семье погибшего в ДТП по вине Ефремова ничего не досталось 19:52Совсем непростой: известный актер влез в конфликт Петрова и Асмус 18:26Орлова решила заработать на надоедливых бывших ухажерах 18:22Пожаловавшийся на здоровье Дроздов госпитализирован 17:22Гузеева прилюдно расплакалась из-за бывшего мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Морковку петербуржца признали самой большой в России

Морковку петербуржца признали самой большой в России
54

Мужчина смог вырастить корнеплод внушительных размеров. Рассказываем, какой вес и вкус у чудо-овоща.

Огородник-любитель из Санкт-Петербурга смог вырастить самую большую морковь в России. Рекорд зарегистрирован официально, а мужчине выдан соответствующий документ. Об этом сообщает интернет-газета Neva.Today.

Общая длина моркови, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса, составляет 1 метр. Вес овоща достиг 953 грамма. Примечательно, что мужчина купил семена моркови в обычном магазине, но систему автоматического полива растения разрабатывал самостоятельно.

Огородник, по его признанию, доказал возможность выращивать в Санкт-Петербурге любую культуру. Он сожалеет, что слишком рано собрал урожай. Не исключено, что овощ-рекордсмен мог быть еще больше. Вкус у моркови же оказался сладким.

9 ноября 2023, 00:37
Морковь. Фото: © Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Телеканал Санкт-Петербурга• Требует проверки

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к выставке-форуму "Россия"

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к выставке-форуму "Россия"
Специалисты модернизировали звуковую систему. После технического обслуживания открылся павильон "Макет Москвы" на ВДНХ.

Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году
Российская столица стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды. В 2023 году в Москве благоустроили более двух тысяч дворов, парков и общественных территорий.

Собянин рассказал, каким будет новый кампус Бауманского университета

Собянин рассказал, каким будет новый кампус Бауманского университета
Строительство завершится в 2024 году. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о создании современного кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана.

Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"
Посещение павильонов бесплатное. В рамках выставки-форума "Россия" 18 павильонов – резидентов ВДНХ подготовили специальные программы.

Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи

Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи
Псевдоразоблачители принесли извинения тем, чью репутацию пытались испортить. Вера в анонимность в Сети порой заставляет людей совершать гнусные поступки, за которые потом все равно приходится нести наказание.

Выбор читателей

07/11ВтрКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 07/11ВтрРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 07/11ВтрБородина c ужасом рассказала о деменции известного артиста: Как все это страшно 08/11СрдБолезнь свалила с ног: Николай Носков не смог выйти на сцену 07/11ВтрЕго уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 07/11ВтрВот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча