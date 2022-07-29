Баклажаны: польза и вред сезонных овощей

По словам врача, баклажаны в рационе избавляют от отечности и благоприятно влияют на работу сердца. Кроме того, продукт помогает сбросить лишний вес и нормализовать работу ЖКТ, пишет "Радио 1". Особенно хорош овощ для тех, кто бросает курить, — в нем содержится никотиновая кислота, передает слова медика телеканал "360".
Недостатков у баклажана несколько. Если его неправильно приготовить, может возникнуть аллергия. Слишком частое употребление продукта чревато проблемами с пищеварением. Кроме того, от овоща следует отказаться при недостатке железа.