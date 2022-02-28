Прогноз погоды в Москве с 28 февраля по 6 марта – сведения от синоптика

Ведущий эксперт метеобюро Татьяна Позднякова поведала, как изменятся столбики термометров с понедельника по воскресенье. Ее прогноз погоды передает сайт RT.
По словам специалиста, в целом температура будет на порядок ниже, чем в середине февраля. В понедельник днем воздух прогреется до +3 градусов, а в следующие дни недели погодная ситуация станет менее приятной.
В период с 28 февраля по 6 марта может выпадать небольшое количество осадков в виде снега. Как уточняет "Радио 1", согласно прогнозу, по ночам всегда будет отрицательная температура, а в светлое время суток она будет незначительно повышаться на кратковременные периоды.