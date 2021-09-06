Военные и правоохранители начали получать выплаты по решению "Единой России"

Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером
Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде "Единой России"
Умирающей Заворотнюк не помог даже известный шаман: Ничего нельзя было сделать
Стало известно об уходе Татьяны Навки
партнеры
Понедельник
6 сентября
Лента новостей
17:08
"Больше не существует": Киркоров лишился прибыльного бизнеса
16:57
Звезда "Универа" впервые стала мамой
16:57
Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц
16:37
Спасают врачи: Опухшего в тюрьме Ефремова сразил опасный недуг
16:31
Новая избранница ласкала Деревянко на глазах у его экс-жены и других гостей
16:28
"Постоянно бил по голове": Мамаева обвинила бывшего мужа в издевательствах
15:58
Дочь Норкина прервала молчание после скандальной свадьбы: Невозможно описать
15:52
Нелепый флирт Виторгана и Подкаминской в тизере нового сериала "Ева, рожай!"
15:47
Популярные певцы попали в омерзительный секс-скандал: Сядь на лицо моему другу
15:44
"Жарко и липко": Полуголый Газманов утешил родившую Арзамасову
15:32
Разъяренный Соловьев набросился на Собчак: Недостойная женщина!
15:30
Под Москвой произошла массовая драка мигрантов
15:09
Известная актриса Миклош об аборте: Теперь я знакома с чувством вины
15:04
Адская боль: Папунаишвили экстренно госпитализировали
14:56
"Во все дыры и щели": Голую Волочкову разделали под орех
14:50
Баснословные деньги и тюрьма: убитая горем Штурм может потерять внука
14:38
"Может и по**ать!": Кравец защитила оплеванную после испражнения под елочкой Волочкову
14:25
Кейт Миддлтон притащила маленькую дочь в паб
14:08
Звезды турецкого сериала "Ветреный" сыграли свадьбу
13:49
Ждет малыша? Растущий живот Орбакайте всполошил народ
13:45
"Лежу на диване и страдаю": жене сидящего в тюрьме Ефремова стало совсем худо
13:36
Семенович похвасталась роскошной коллекцией крокодиловых сумочек по 620 тысяч каждая
13:35
Тяжелобольную Макееву затравили после скандальных кадров в постели: Какой-то цирк!
13:31
В Госдуме предложили новый способ повышения пенсий россиян
13:19
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
13:18
Мать умершей звезды фильма "31 июня" хотела лишить внучек многомиллионного наследства
13:14
"Докатилась": Скандалистку Долину скрутили мошенники
13:13
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
13:03
Названы самые частые гости России среди иностранных туристов
12:55
Шойгу назвал места для строительства новых городов в Сибири
12:48
Вскипевшая от ревности Собчак отказалась знакомить мужа с молодой звездой: Этого не произойдет!
12:35
Российским силовикам начали выплачивать президентские пособие
12:26
"На улицу выйти будет стыдно": обнародована угроза вскрыть грязные тайны Малахова
12:23
Звезда "Убойной силы" гонит лежащую после операции дочь на работу
12:04
Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
11:55
По стопам Киркорова и Лазарева: Фомин о рождении ребенка от суррогатной мамы
11:49
"Не моя инициатива": вспылили сенсационные детали разрыва Ивлеевой и Элджея
11:48
Известный актер Баринов готов уйти в монастырь вслед за Васильевой
11:42
Россиян предупредили о крупных штрафах за подглядывание в окна
11:40
"Спасайте свои семьи!": Азиза врезала распустившим языки россиянам
11:27
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
11:08
Ивлеева откровенно о финансовых трудностях после развода с Элджеем: Неудачник!
11:08
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
11:07
"Чужой дядя": муж высказался об отношениях с сыном Нетребко
11:06
Порошина сообщила о главном качестве погрузневшего и отекшего Бойко
10:32
40-летний сын Газманова рассказал о раке
10:28
"Безвыходная ситуация": Бузова сделала заявление об аборте
10:00
"Мерзковатое": известная певица пожаловалась на выходки Ягудина
09:44
Психдиспансер и слезы: дочь Успенской взялась за старое
09:24
Отдыхающего с женой Петросяна сняли в обнимку с бутылкой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой
Кто он на самом деле? Россияне в шоке от правды про мужа Макеевой
Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Военные и правоохранители начали получать выплаты по решению "Единой России"

Военные и правоохранители начали получать выплаты по решению "Единой России"

Поручение о назначении выплаты озвучил Владимир Путин во время встречи с представителями партии.
прочитано 233 раза

С 6 сентября военным, в том числе, курсантам военных училищ, и сотрудникам правоохранительных органов начали переводить единовременную выплату. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая России".

ПО ТЕМЕ

Пенсионеры начали получать единовременные выплаты по решению съезда "Единой России"

"Единая Россия" выступила за бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями

Примечательно, что размер единовременной выплаты не зависит от звания или должности, все получат по 15 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

"Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента, о которой он сказал на съезде партия "Единая Россия". Как доложил мне [министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довел все необходимые лимиты", – уточнил Мишустин.

Первый заместитель главы фракции "ЕР" в Государственной Думе РФ Андрей Исаев считает решение не привязывать размер выплаты к званию социально справедливым. Депутат подчеркнул, что в выплатах больше нуждаются младшие по званию военные и силовики, потому что у них меньше зарплата.

Отметим, что из единовременной выплаты нельзя взыскать деньги в счет погашения долгов и кредитов, в том числе, по решению суда. Кроме того, данным сумма не будет считаться при исчислении других мер социальной поддержки.

Ранее секретарь генсовета "ЕР", первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак сообщил. что региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Russian Government / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 15:56 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью

Примадонна сняла парик
Шоу-бизнес

Тяжелобольную Макееву затравили после скандальных кадров в постели: Какой-то цирк!

Обнародовано видео
Шоу-бизнес

40-летний сын Газманова рассказал о раке

Наследник артиста столкнулся с испытанием
Шоу-бизнес

"Лежу на диване и страдаю": жене сидящего в тюрьме Ефремова стало совсем худо

Супруга артиста переживает трудные времена

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом
За сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц
Под Москвой произошла массовая драка мигрантов
СК возбудил дело: жительницу Нижегородской области заперли в подвале и насиловали
В подмосковной Истре суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+