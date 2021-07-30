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Общество

Россиян призвали быть готовыми к эвакуации из Турции

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Россиянам следует быть готовыми к возможной эвакуации из Турции. Об этом сообщили в Генконсульстве России.

Это связано с мощным лесным пожаром, который бушует в курортном городе Мармарисе. В Консульстве добавили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо следовать указаниям местных властей и добавили, что с российскими туристами поддерживают связь туроператоры, префектура и муниципальные службы генконсульства, сообщает Ura.ru.

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Автор: 30 июля 2021, 13:53 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник

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