Эксперты сравнили доходы российских мужей и жен

Далеко не все мужчины в России зарабатывают больше своих жён. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Россельхозбанка.

Около половины участвовавших в опросе мужей (46%) зарабатывают на треть больше избранниц. Однако 38% опрошенных заявили, что в их семье доход примерно одинаковый. При этом 7,4% респондентов сообщили, что каждый из супругов в их паре откладывает деньги про запас отдельно от другого, сообщает телеканал "360".