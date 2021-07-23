В клубе имени Замятнина обсудили защиту интеллектуальной собственности в Сети

Клуб имени Замятнина продолжает цикл дискуссий о судебной реформе и формировании доверительного отношения общества к судебной власти и государству. Темой нового заседания стала защита прав на интелектуальную собственность в Сети. В мероприятии приняли участие судьи, адвокаты, представители научного и журналистского сообществ.

Поиск баланса

Заседание клуба началось с выступления председателя Совета судей РФ и секретаря Пленума Верховного суда Виктора Момотова. По его мнению, сложность защиты интеллектуальной собственности обусловлено несколькими факторами.

Глобальное интернет-пространство не совпадает с границами государств, к тому же Сеть устроена так, что каждый может скопировать чужую интеллектуальную собственность и разместить ее в другом месте, отметил Момотов. Таких случаев очень много, поэтому предотвратить их проблематично, констатировал судья.

Защиту прав на интеллектуальную собственность осложняет и невысокий уровень правовой культуры. Зачастую люди даже не подозревают, что нарушают чьи-то права, пояснил Момотов. Он напомнил, что в СССР не было частной собственности – у граждан не сформировалось понимание своего и чужого. Количество судебных дел по защите интеллектуальных прав в России неуклонно растет, заметил судья.

Момотов призвал искать баланс частных и общественных интересов в области защиты интеллектуальных прав. С одной стороны, отсутствие эффективной защиты интеллектуальных прав лишит их обладателей материальных стимулов для дальнейшей творческой деятельности, с другой – чрезмерно сильные механизмы правовой охраны могут тормозить прогресс в целом, считает судья.



"В таких условиях важен баланс между защитой интеллектуальной собственности и возможностью ее распространения", – подчеркнул Момотов.

В качестве примера охраны прав собственности в Сети глава Совета судей привел соглашения с поисковыми системами. Они могут влиять на результаты выдачи, удалять пиратские сайты, предупреждать пользователей о возможном нарушении авторских прав. С 2017 года такая практика действует в Великобритании, с 2018-го – в России, рассказал Момотов.

Число споров растет

Судья экономколлегии Верховного суда РФ Владимир Попов отметил резкое увеличение количества споров по интеллектуальным правам. Число таких дел только в арбитражных судах за последние годы удвоилось – с 13,5 тысячи в 2018-м до 26,2 тысячи в 2020-м, уточнил спикер.

Споры возникают и по доменным именам, при этом они не являются объектом интеллектуальных прав, отметил Попов. По его словам, чаще всего проблемы возникают в случае нарушения доменным именем прав на чужие товарные знаки или фирменные наименования.

Еще один актуальный вопрос – доказывание нарушения авторских прав. По словам судьи экономколлегии ВС, скриншоты из интернета могут являться доказательствами, но должны быть видны адресная строка и дата, кроме того, представителю необходимо удостоверить бумажный скриншот своей подписью.

Актуальна и проблема компенсации, но единого мнения в российском судейском сообществе по этому вопросу нет. Попов напомнил, что летом 2020 года Конституционной суд принял постановление № 40-П, где упоминается, что для получения суммы возмещения правообладатель должен доказывать наличие убытков. Однако в Гражданском кодексе указано, что для получения компенсации доказывать факт понесенных убытков не нужно. Такие же разъяснения давали Верховный суд и Высший арбитражный суд.

С июля текущего года Верховный суд начал готовить обзор судебной практики о нарушении авторских прав в Сети. Планируется, что Президиум ВС утвердит документ в 2022 году.

Председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова обратила внимание, что уже в более чем 90 государствах созданы специализированные суды по рассмотрению судебных споров в сфере интеллектуальных прав. Рост количества подаваемых исков в защиту нарушенных прав связан и с тем, что в нынешнем обществе автором и творцом может стать каждый человек, пояснила эксперт. По ее словам, за последние годы число таких разбирательств увеличилось на 70%.

Судебные правовые позиции Суда по интеллектуальным спорам активно используются зарубежными правоприменителями. В частности, по вопросу о принудительных лицензиях на лекарства, рассказала председатель суда.

Новоселова указала на резкий рост количества дел о защите прав персонажей, в том числе мультфильмов. Серия таких исков началась около 10 лет назад, уточнила она.

Эксперт отметила, что поначалу было сложно выявить случаи, когда персонажа нужно защищать за пределами мультфильма. Судьям важно провести грань легко идентифицируемыми персонажами и теми, кто не имеет характерных особенностей, указала глава Суда по интеллектуальным правам.

По ее словам, в российских судах рассматривается множество споров по персонажам российских мультфильмов. Новоселова пошутила, что уже хорошо разбирается в известном отечественном мультсериале "Смешарики".

Реалии современных СМИ

Генеральный директор сетевого издания "Дни.ру" Алексей Тарасов рассказал о пределах цитирования в интернет-СМИ. По его словам, в российской традиции цитирование возможно только в научных, учебных и информационных целях, при этом предел цитирования законом не определен – он устанавливается судебной практикой.

Все цитирующие должны указывать на автора, подчеркнул журналист. Он привел в пример работу пула премьер-министра России: информация выдается журналистами пула, затем ее перепечатывают тысячи изданий с указанием первоисточника. Тарасов напомнил, что согласно статье 1259 ГК РФ копирование информационных статей не является нарушением авторских прав.

В наше время время большинство СМИ присутствуют в интернете, а печатные издания уходят в прошлое, констатировал генеральный директор "Дни.ру". Чтобы заработать деньги, современным средствам массовой информации нужно получить читателя.

"Большая их часть приходят из поисковых систем. Люди заходят почитать новости в "Яндекс" или Google, видят заголовок и фрагмент статьи, выбирают интересующую тему и переходят на сайт СМИ, что в дальнейшем монетизируется благодаря рекламе", – рассказал Тарасов о принципах работы современных информационных площадок.

По его словам, крупные новостные агрегаторы постепенно приходят к тому, что намерены платить СМИ-правообладателям за цитаты. О такой готовности недавно сообщил "Яндекс". Тарасов объяснил такой шаг примером Google, который начал проигрывать суды в Европе, где производители контента требовали от американской компании платить за цитаты и заголовки в выдаче Google News.

Перелом в защите прав интеллектуальной собственности

Главный научный сотрудник ИГП РАН Андрей Габов поразмышлял о нормах русского языка и затронул проблему нецензурной брани.

"Ни в одном процессуальном кодексе нет ограничений на использование нецензурной брани, в том числе обсценной лексики, в процессуальных документах", – сказал эксперт.

По совам Габова, цензуры в России нет, а потому нет и того, что запрещено цензурой (нецензурно). Недаром в работах филологов слово "нецензурная" используется редко и/или с определенными оговорками, указал эксперт.

Ученый считает, что объяснение "нецензурности", как это делается в словарях, через понятия "непристойность", не в полной мере проясняет ситуацию. "Непристойность" – широкое и "подвижное" понятие и очень сильно варьируется от ситуации, круга лиц, среди которых используется", – пояснил Габов.

Новые вызовы не лечатся традиционными методами, а грани и тонкости не позволяют установить пределы и критерии нарушений и их стоимости, считает советник АБ Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Елена Авакян. На ее взгляд, породить новую уникальную форму в творчестве в наше время невозможно – например, искусственный интеллект уже сформировал все виды музыкальных произведений.

Сегодня защита прав интеллектуальной собственности переживает перелом, констатировала спикер. "На какие вещи можно заявить авторское право, что считать авторским объектом и что формирует норму?" – обозначила проблему Авакян.