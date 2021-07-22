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Общество
Московский суд оштрафовал Facebook на миллионы рублей

Московский суд оштрафовал Facebook на миллионы рублей

Facebook оштрафовали на шесть миллионов рублей по двум протоколам за неудаление запрещенного контента. Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.
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Американская компаний признана виновной в нарушении статьи 13.41, часть 2 КоАП РФ. "Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 миллионов рублей", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

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Претензии к компании возникают уже не первый раз. В мае суд признал ее виновной по восьми протоколам и назначил штраф в 26 миллионов рублей, в июне – еще 17 миллионов.

Также сообщается о рассмотрении трех аналогичных протоколов в отношении мессенджера Telegram и двух – в отношении соцсети Twitter.

Весной Роскомнадзор заявил о планах наложить штрафы на крупные интернет-площадки за неудаление призывов к подросткам выходить на незаконные акции. На IT-компании наложено несколько десятков миллионов рублей штрафов.

Ранее в Общественной палате анонсировали появление антирейтинга социальных сетей, нарушающих права российских пользователей и распространяющих запрещенный контент. Список представят в августе.

В ОП отмечают резкое увеличение числа фейков о коронавирусе и вакцинации и деструктивного контента в целом на иностранных интернет-площадках.

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Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 14:56 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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