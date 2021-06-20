Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника

В воскресенье, 20 июня, на официальном сайте президента России было опубликовано поздравление Владимира Путина с Днем медицинского работника. Глава государства напомнил россиянам о необходимости говорить теплые слова тем, кто посвящает себя лечению людей.
Российский лидер отметил, что это призвание требует особых качеств: милосердия и отзывчивости, мужества и готовности рисковать собой. Также президент понимает, что многие медики встретили свой профессиональный праздник на дежурстве, "на боевом посту".
Помимо этого, Путин подчеркнул, что во время пандемии коронавируса четко и слаженно продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения, каждый специалист действует профессионально и надежно.
По словам главы государства, тем врачам, которые проводят сложнейшие, уникальные операции, приходится работать за коллег, сражающихся с коронавирусом. "Несмотря на такую нагрузку, вы достойно выполняете свой долг", – сказал российский лидер.
В видеообращении Путин заявил о расширении программы диспансеризации, обеспечении своевременной помощи больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями, а также о развитии системы здравоохранения в целом.
"Главным результатом модернизации первичного звена должна стать уверенность людей в том, что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую помощь, а врачи, фельдшеры, медсестры – и в городах, и в сельской местности – будут трудиться в современных, достойных условиях", – отметил президент.
В завершение выступления Владимир Путин подчеркнул, что важнейшим вопросом остается оплата труда и соразмерная нагрузка на медицинских работников. По словам президента, в период пандемии социальные выплаты получили почти 1,2 миллиона работников здравоохранения, было выделено более 350 миллиардов рублей. "Эти выплаты будут продолжены", – пообещал президент России.
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