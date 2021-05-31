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Общество

В России хотят ставить в паспорта педофилов особые отметки


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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила изменить законодательство в борьбе с сексуальным насилием в отношении детей. В частности, она предложила ввести в стране постоянный надзор за педофилами.

Кроме того, Кузнецова выступила с идеей оставлять в их паспортах особые отметки в виде штампов и создать единую систему данных для органов, занимающихся профилактикой правонарушений несовершеннолетних. Помимо этого она посоветовала правительству России создать сеть центров помощи пострадавшим от преступников детям и их семьям, сообщает Vse42.ru.

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Автор: 31 мая 2021, 21:00 Источник: Vse42.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость 13620
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А если, как Шурыгина, парня спровоцирует малолетка? В целях наживы. Что с такой девочкой делать?
Гость763219
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Гость 13620
Да уж лучше сразу клеймо на лоб. Или ноздри вырвать.
Тоже самое хотела сказать!
Гость 13620
Пожаловаться Ответить
Да уж лучше сразу клеймо на лоб. Или ноздри вырвать.
1

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