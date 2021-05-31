Ниже нуля градусов: Подмосковье ждет зимняя погода в июне

В Московскую область в начале июня придут заморозки. Об этом сообщили представители регионального главка МЧС.
По данным специалистов, ночью 1 и 2 июня температура воздуха опустится до зимних значений. Местами в Подмосковье будет до минус двух градусов. В связи с этим жителям региона с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендовали не выходить на улицу без необходимости, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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