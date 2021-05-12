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Общество
В "ЕР" ожидают высокий спрос на средства реабилитации после введения электронных сертификатов

В "ЕР" ожидают высокий спрос на средства реабилитации после введения электронных сертификатов

Люди с инвалидностью будут получать технические средства реабилитации по электронному сертификату бесплатно.
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В среду, 12 мая, премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с отчетом о работе правительства. Во время заседания он поддержал предложение "Единой России" выделить дополнительные средства на закупку технических средств реабилитации (ТСР).

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Координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", депутат Госдумы Михаил Терентьев отметил, что с внедрением электронного сертификата люди будут чаще обращаться за средствами реабилитации. Он также подчеркнул, что нужно внимательно следить за динамикой и при необходимости заложить в федеральном бюджете большую сумму на закупку ТСР. Электронный сертификат заработает в октябре этого года.

Руководитель социального проекта "Шаг за шагом к мечте", инвалид-колясочник Наталья Каптелинина, которая участвует в праймериз "Единой России", подчеркнула, что инициатива партии поможет тысячам граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мол, люди поймут, что небезразличны государству.

"Люди, которые попали в такую беду, как никто оценят принятое решение и смогут должным образом распорядиться полученными средствами", – сказала Каптелинина.

Напомним, закон об электронных сертификатах на покупку ТСР появился в прошлом году благодаря "Единой России". Это позволило инвалидам получать средства реабилитации сразу и не оплачивать их самостоятельно. Нуждающемуся предоставляется гарантированная сумма на покупку оборудования.

Также стоит отметить, что "Единая Россия" смогла добиться упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам. Теперь их можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания. Это удобно для тех, кто находится в командировке, на отдыхе или на лечении.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 12 мая 2021, 18:03 Источник: Единая Россия ✓ Надежный источник

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