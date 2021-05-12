"ЕР" добилась выделения средств на достройку объектов здравоохранения в регионах

Дополнительные средства позволят ввести в эксплуатацию 17 медучреждений.

Партия "Единая Россия" добилась выделения 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти средства будут потрачены на достройку объектов здравоохранения в регионах. Речь идет почти о двух десятках больниц, в том числе онкологических и противотуберкулезных.

Новые медучреждения появятся в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане.

"Единая Россия" предлагала восстановить средства на эти цели, когда рассматривался проект федерального бюджета. Первый замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину во время ежегодного отчета правительства в Государственной Думе, что этот вопрос был включен в постановление нижней палаты парламента.

Председатель правительства согласился, что необходимо восстановить секвестрированные расходы. Мишустин отметил, что все поручения уже даны. "Мы восстановим справедливость", – сказал Михаил Владимирович.

Напомним, 12 мая Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом о работе правительства. В заседании Госдумы принимают участие члены исполнительного органа, в том числе вице-премьеры. После выступления премьер-министр встретится с руководителями фракций.