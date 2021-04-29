На вокзале в Стамбуле обезвредили бомбу

На территории автовокзала в Стамбуле был обнаружен начиненной взрывчаткой автомобиль, передает телеканал "360". Сообщается, что взрывчатого вещества там было порядка пяти килограммов. Специалистам удалось обезвредить бомбу.
По мнению правоохранительных органов Турции, к попытке устроить теракт в Стамбуле могут быть причастны члены группировки под названием "Рабочая партия Курдистана". Глава турецкого МВД подчеркнул, что заложившие бомбу преступники уже были пойманы.
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