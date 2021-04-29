В Гидрометцентре россиянам пообещали "розовый май"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился с журналистами предварительным прогнозом погоды на май 2021 года. Метеоролог считает, что в последнем месяце весны россиян ждут высокие температуры.
Вильфанд ожидает, что в России будет настоящий "розовый май": в большинстве регионов страны воздух может прогреваться до показателей выше климатической нормы. К примеру, в Москве во второй половине месяца будет около 20 градусов тепла, сообщает "Общественная служба новостей".
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