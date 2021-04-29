Пьяный гость из африканской Замбии изнасиловал кассиршу в Санкт-Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошёл вопиющий случай с участием иностранного гражданина. Гость из африканской Замбии изнасиловал женщину-кассира.
Пострадавшая рассказала правоохранителям, что инцидент произошёл после застолья. Она отметила, что не была тесно знакома с иностранцем. Преступника удалось найти и задержать по горячим следам, в отношении него был составлен протокол о нарушении правил пребывания в стране. Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передаёт РИА ФАН.
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