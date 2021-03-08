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Общество
Живой оркестр и море цветов: сотрудники МЧС поздравили россиянок с Международным женским днем

Живой оркестр и море цветов: сотрудники МЧС поздравили россиянок с Международным женским днем

Кадр: youtube.com
Сотрудники МЧС России поздравили представительниц прекрасного пола в Центральном парке имени Горького в Москве. На катке "Навигатор" выступил оркестр, а также появились пожарные и спасатели.
прочитано 167 раз

Накануне Международного женского дня показательный оркестр МЧС выступал на коньках и исполнял мелодии разных эпох. После представления музыканты достали из своих инструментов букеты цветов и вручили посетительницам парка. В этом оркестру помогали пожарные и спасатели московских гарнизонов.

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Такой акцией сотрудники МЧС в очередной раз подтвердили, что не только с честью выполняют свой профессиональный долг, но и незабываемо поздравляют представительниц прекрасного пола с 8 марта.

Руководитель оркестровой службы, главный дирижер МЧС России Владислав Рыбенко отметил, что 8 марта для мужчин – еще один повод порадовать прекрасных дам. Заслуженный артист рад, что такой концерт вызывает у женщин улыбку и делает их немного счастливее.

Представительницы прекрасного пола светились от радости, когда их поздравляли сотрудники МЧС. Женщины и девушки прижимали букеты цветов и с улыбкой перешептывались с друзьями. "Спасибо вам, что, несмотря на свою трудную и напряженную профессию вы нашли время поздравить женщин. Большое спасибо вам за ваш труд", – сказала одна из посетительниц парка.

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Автор: 8 марта 2021, 14:13

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