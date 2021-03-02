Погоду в Москве признали опасной

В столичном регионе – Москве и области – продлен желтый уровень погодной опасности, передает RT. Такое решение специалисты приняли из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать скорости до 15 метров в секунду. Продлится эта угроза до утра 3 марта. На 4 марта сохранится опасность возникновения гололеда на дорогах.