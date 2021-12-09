На электронные карты перешла треть детских поликлиник Москвы

Умер продюсер Рудинштейн Интрига "Евровидения-2022" Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Они пытались": Детей Пугачевой и Галкина побили сверстники
Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой
"Ее прижали": Шукшина отстегнула крупную сумму после упрямой войны
Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
партнеры
Четверг
9 декабря
Лента новостей
16:11
Слухи о тайном браке и жизнь без штампа: поздняя любовь Колпаковой из сериала "Ключ от всех дверей"
16:06
В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена по НАТО
16:00
Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс
15:51
Гематомы, кровоизлияние в мозг и смерть: Панина втянули в страшную историю
15:48
"Почему же она еще не на нарах?": Садальский вцепился в антипрививочницу Шукшину
15:34
Лукашенко признали угрозой Европы
15:27
Директор МУЗ-ТВ уволился после "гей-свадьбы" Киркорова и Манукяна
15:26
Неблагодарную Пугачеву смешали с грязью: Не была нужна никому!
15:26
Предиабет, отложения жира: что творится с резко сдавшим Жуковым
15:12
Скрывавшая беременность Арнтгольц произвела фурор на балу: Шикарная леди
15:09
Политолог Карасев назвал варианты завершения конфликта в Донбассе
15:02
"Снова елочку пришла пометить": вывалившую грудь Волочкову оплевали
14:51
Что стало с могилой Нины Ургант сразу после похорон
14:48
Взбешенный Соседов оправдался за хамство: Это разговоры на кухне
14:47
"Мы попрощались": Муж Седоковой ушел насовсем
14:37
"Хулиганские выходки": Водонаева в провокационной позе в номере отеля всполошила россиян
14:29
"Вынужден с тобой расстаться": Садальский больно ткнул Кравченко в день ее рождения
14:28
Скрывал много лет: что известно о единственной жене Ефима Шифрина
14:26
В Петербурге при ремонте трубы с горячей водой пострадал рабочий
14:04
"Затыкают": у попавшей под пресс Шукшиной появился неожиданный союзник
14:00
Активно двигающего бедрами Баскова сняли с юной тиктокершей
13:59
В Приморском крае самолет во время взлета столкнулся с сугробом
13:58
"Люблю!": Счастливая Долина обмякла в ласках чужого мужа
13:44
Стало известно о потере в семье Хабенского: Человек с большим сердцем
13:31
В Сургуте сгорел пассажирский автобус
13:29
МИД России начал проработку поручений после встречи Путина и Байдена
13:23
"Герой": психолог объяснил феномен Шукшиной после слов о вакцинации
13:17
Пьющий муж известной актрисы заберет при разводе сотни миллионов: звезда горько рыдает
13:16
Внешность дочери Маликова взбудоражила народ
13:14
"Высосал из пальца": Данко сцепился с оскорбленным Омаровым
12:57
Две вдовы, двое наследников: что стало с семьей Жени Белоусова, о которой почти никто не знал
12:57
Порезы и уколы: Как 50-летняя Федункив перекроила лицо
12:56
Сердце не выдержало: Рудинштейн перед смертью умолял о прощении
12:54
Под Калининградом загорелось здание XIX века
12:39
Появились новые данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Все изменилось
12:26
"Сиротка, переболевшая тифом": Мельникова с волчьим взглядом огребла от Васильева
12:20
Экономист рассказал о новых налогах для богатых
12:08
"Что-то напоминает": Затравленную Хилькевич сняли на диване в окружении мужчин
12:05
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
11:47
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
11:45
Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина
11:18
Больного Данилко в Новый год выгонят на сцену: цена вопроса – 12 миллионов
11:15
Отомстил уязвленный изменой авторитет: всплыла неожиданная причина расправы над Паниным
11:07
"Жир лишний обрезали": Загремевшую в скандал с ретушью Чехову поймали
11:02
Скромница Погребняк заказала мужу-футболисту на Новый год безделушку за пять миллионов
10:49
Раскрыто имя тайного любовника МакSим: Вытаскивал из запоев, оплачивал лечение
10:34
На МКАД при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погиб человек
10:32
Мать-тварь: избиение годовалого ребенка довело 54-летнюю Поплавскую до трясучки
10:26
"Непоправимый вред": раздутая Гузеева изводит себя после тяжелой болезни
10:26
В России отмечается повышенный спрос на торговые помещения
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит
Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова
Американцы пригрозили русским "вторым Чернобылем" из-за Украины
В гробу видали: обиженные звезды плевали на похороны Рудинштейна
Пачка сигарет в день, тяжелая болезнь и холостяцкая старость: что случилось с 87-летней Алисой Фрейндлих
Стрельба с жертвами в МФЦ на юго-востоке Москвы: все подробности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
На электронные карты перешла треть детских поликлиник Москвы

На электронные карты перешла треть детских поликлиник Москвы

Уже 18 детских поликлиник Москвы перешли на ведение электронных медицинских карт. Там собраны данные о здоровье пациентов, диагностике, назначенном лечении, рецептах и другие важные сведения.
прочитано 102 раза

Все остальные детские медучреждения также перейдут на цифровой формат. "Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс — время, которое они могут уделить пациентам", – отметила заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

ПО ТЕМЕ

Коммерческим аптекам Москвы предложили выдавать лекарства льготникам

Около 70 новых социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве в 2021 году

Переход на цифровой формат удобен и для родителей: в отличие от бумажных носителей, данные на электронных медкартах не потеряются и будут всегда под рукой. По словам Раковой, "цифра" позволит освободить картохранилища – эти помещения используют под нужды медиков: комнаты для отдыха, тренингов и прочее.

По каждому пациенту будет создана цифровая среда со всей информацией о его здоровье. Упростится обмен данными между врачами разных специализаций. Это поможет при постановке диагноза и назначении терапии.

Данные на электронной медкарте будут доступны круглосуточно. Информацию смогут получить врачи как федеральных и городских, так и частных медицинских учреждений.

Получить доступ к электронной медкарте можно через стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. При стандартной учетной записи доступ предоставят в течение пяти рабочих дней, при полной – в день заявки.

Ранее Анастасия Ракова сообщила о внедрении цифрового паспорта ребенка во всех поликлиниках Москвы. Новый сервис позволяет специалистам оперативно получить медицинские данные ребенка и грамотно сформировать тактику лечения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы. / АГН Москва
Автор: 9 декабря 2021, 15:36 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Мать-тварь: избиение годовалого ребенка довело 54-летнюю Поплавскую до трясучки

Актриса не стала терпеть
Шоу-бизнес

"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье

Женщина не выдержала
Шоу-бизнес

Неблагодарную Пугачеву смешали с грязью: Не была нужна никому!

Всплыли старые обиды
Шоу-бизнес

Сердце не выдержало: Рудинштейн перед смертью умолял о прощении

Причина конфликта вскрылась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков

Спорт

"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния

Регионы

В Петербурге при ремонте трубы с горячей водой пострадал рабочий
В Приморском крае самолет во время взлета столкнулся с сугробом
В Сургуте сгорел пассажирский автобус
Под Калининградом загорелось здание XIX века
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+