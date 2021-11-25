В 2021 году в Подмосковье закрылись все детские дома

Андрей Воробьев на торжественном мероприятии, которое приурочено ко Дню матери в Доме правительства Московской области, сообщил, что в регионе в 2021 году закрыли все детские дома. По его словам, в 2013-м в Подмосковье их было 44. Он добавил, что там работали заботливые воспитатели и преподаватели, однако лучше, чтобы детских домов не было, его слова приводит RT.

Губернатор заявил, что закрытию учреждений поспособствовали приемные семьи. "Это стало возможно благодаря тому, что приемные семьи пригласили в свои дома детишек. И так же дарят им любовь, внимание, заботу", – цитирует Воробьева "Подмосковье сегодня".