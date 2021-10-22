Диетолог рассказала о пользе тыквы для похудения

Тыква является полезным осенним продуктом для желающих избавиться от лишнего веса. Так считает врач-диетолог Юлия Чехонина.
Чехонина пояснила, что плод обладает очень низкой калорийностью и прекрасно дополняет любой рацион, будь то каша, выпечка или мясо. Кроме того, тыква содержит ряд полезных для организма веществ, таких как пищевые волокна, каротиноиды и кремний, сообщает Vse42.ru.
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