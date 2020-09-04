Россию призвали взять пример с США

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе его страны из Всемирной организации здравоохранения, передает "Царьград". Свое решение он объяснил отказом от реформирования организации, которое предложили американские власти.
Американист Владимир Можегов считает, что у Дональда Трампа могут быть и другие претензии к ВОЗ. В частности, организация явно играла на руку противникам действующего американского президента – Демократической партии – в ситуации с карантином из-за коронавируса. Эксперт считает, что и России стоит взять пример с США.
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые