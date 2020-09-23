Поможет предотвратить рак: врач о необычных свойствах квашеной капусты

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о необычных полезных свойствах квашеной капусты. Специалист заявил, что этот продукт способен уменьшить риск развития многих онкологических заболеваний.
Кроме того, благодаря бифидобактериям и ферментам в волокнах такая капуста благотворно влияет на работу кишечника и борется с воспалениями. Также в квашеной капусте содержится аскорбиновая кислота, которая помогает укрепить иммунитет. Гинзубрг отметил, что помимо этого продукт способствует ускорению выздоровления от вирусных инфекций, сообщает телеканал "Царьград".
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