СМИ: Задержанные под Минском сотрудники ЧВОК "Мар" должны были попасть в Венесуэлу через третьи страны

Задержанные под Минском сотрудники российской ЧВОК "Мар" могли направляляться на работу в Венесуэлу. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал WarGonzo.



Сотрудники WarGonzo отметили, что обстановка на границе Венесуэлы и Колумбии в последнее время накаляется, в связи с чем сотрудников ЧВОК "Мар" могли нанять для охраны промышленных объектов. В настоящее время проект проверяет эту версию.

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Ранее представитель Следственного комитета Белоруссии Александр Агафонов заявил, что у 33 задержанных россиян были изъяты авиабилеты на перелет в Стамбул. Однако позже выяснилось, что в Турцию должны были лететь 15 человек, 11 направлялись в Венесуэлу, 2 – на Кубу и еще 1 – в Сирию.

"Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", – сказал Агафонов.

Белорусские следователи явно не учитывают тот факт, что прямые рейсы из Турции в Венесуэлу в настоящее время закрыты из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. "Поэтому маршрут руководителями частной военно-охранной компании составлялся сложный, с множеством пересадок, не сообщая конечную точку сотрудникам", – пишет "Российский диалог".

Из Минска сотрудники охранной компании должны были направиться в Стамбул.

Оттуда россияне должны были совершить перелет до Мадрида, так как добраться до Латинской Америки в настоящее время можно только из Испании. Из мадридского аэропорта предстоял рейс на Кубу, а уже оттуда в столицу Венесуэлы.

С учетом того, что на руках у задержанных были только билеты до Стамбула, им бы пришлось проводить по несколько дней в каждой точке маршрута, прежде чем купить билеты на следующий перелет. Таким образом, можно смело предположить, что организацией переправки охранников занимались непрофессиональные люди, которые попросту не задумывались о возможных рисках.