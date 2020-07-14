В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу

Согласно опубликованному в Сети заявлению Министерства труда, вопрос компенсации затрат на электроэнергию для удаленных работников должен решаться, исходя из трудового договора и прочих актов организации. Если сотрудник выполняет обязанности в нерабочее время, это должно оплачиваться сверхурочно. В ведомстве пояснили: график у граждан будет таким же, как у тех, кто ездит в офис.
Ранее в Минтруде поддержали законопроект о компенсации затрат удаленным работникам. Инициатива принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко.
Как только соответствующие поправки внесут в Трудовой кодекс, дистанционные работники смогут вернуть потраченные деньги на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочее. Пункт о возмещении затрат нужно будет прописать в трудовом договоре и других нормативных актах компании.
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