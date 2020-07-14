Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
14 июля
Лента новостей
16:04
Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович
15:58
Путин поднял зарплаты чиновникам
15:57
"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения
15:34
"Дни.ру" дарят подарки: воздуходув, который станет незаменимым помощником на даче
15:27
Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой
15:12
Дума приняла законопроект о защите территориальной целостности России
15:10
Адвокат Ефремова Пашаев продолжает подогревать интерес публики к судебному процессу
15:08
Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом
14:50
Александра Домогарова убрали после жуткого скандала
14:46
В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу
14:36
"Почему бы не сказать истину?": эксперт назвал бредом официальную версию гибели тургруппы Дятлова
14:33
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в хранении оружия
14:21
Умерла от рака: кончина очередной жены стала ударом для Эммануила Виторгана
14:17
В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
14:14
Парень Бузовой лишил звезд "Тик-Тока" аудитории и денег: Выставили из дома посреди ночи
14:11
У актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" украли ребенка
14:05
Видео с малолетним сыном Роналду стало поводом для полицейского расследования
13:52
Журналист обвинил ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова в домогательстве
13:35
В США разбился военный истребитель
13:33
Приехали реанимация и полицейские: Ольгу Бузову сняли на крыше
13:22
Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник
12:55
Умер экс-ведущий программы "Разрушители легенд" Грант Имахара
12:47
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
12:45
Сделавшая аборт известная актриса пожалела о прошлом: Я была бы хорошей мамой
12:37
57-летнюю Свиридову перестали уважать после публикации откровенного фото в бикини
12:34
"Это был ее последний шанс": раскрыта тайна отношений Тимати и Решетовой
12:05
Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов
12:01
В Воронеже убили профессора и растворили его останки в соляной кислоте
11:53
Случилось страшное: замкнувшая проводка стала причиной ЧП у звездного модельера
11:33
Дочь Заворотнюк показала дорогого человека и призналась в любви
11:22
Двухлетняя дочь Кудрявцевой исполнила зажигательный танец под песню с нецензурной лексикой
11:10
Двое жителей Калининграда до полусмерти избили сутенера из-за обмана проститутки
11:02
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 248 зараженных
10:41
Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения
10:39
Стал похож на старика: на тяжелобольного Расторгуева страшно смотреть
10:34
Ущерб – 18 миллионов: в Мытищах обокрали предприятие
10:03
В Москве задержали стрелявшего из машины мужчину
09:48
Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России
09:41
"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем
09:33
Бесстыдство: могила Началовой превратилась в любимое место для фотосессий звезд
09:28
Виторган был вынужден защищать Собчак от общественного гнева
09:13
"Полная потеря себя": состояние больной Аниты Цой стало критическим
09:09
Разин раскрыл методику похудения на 46 килограммов: Работаю с диетологом Пугачевой
08:42
Всплыло сенсационное видео с попыткой Ефремова откупиться после аварии
08:35
"Дурное дело нехитрое": Соседов откровенно о разводе Пугачевой и Галкина
08:32
Сестра взорвалась из-за сравнения с Жанной Фриске: Отцепитесь от меня!
08:00
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июля 2020 года
04:02
"Зачем?": голая Екатерина Волкова вызвала шок
02:02
"С пополнением семьи!": Брежнева показала фото с малышом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся
Общество
В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу

В Минтруде высказались о возмещении гражданам затрат на удаленную работу

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Сотрудники, которые выполняют обязанности вне офиса, могут претендовать на возмещение затрат, связанных с рабочим процессом. В Министерстве труда разъяснили порядок.
прочитано 42214 раз

Согласно опубликованному в Сети заявлению Министерства труда, вопрос компенсации затрат на электроэнергию для удаленных работников должен решаться, исходя из трудового договора и прочих актов организации. Если сотрудник выполняет обязанности в нерабочее время, это должно оплачиваться сверхурочно. В ведомстве пояснили: график у граждан будет таким же, как у тех, кто ездит в офис.

ПО ТЕМЕ

В Минобрнауки признали провал дистанционного обучения

Минтруд обяжет чиновников соблюдать нормы литературного русского языка

Ранее в Минтруде поддержали законопроект о компенсации затрат удаленным работникам. Инициатива принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко.

Как только соответствующие поправки внесут в Трудовой кодекс, дистанционные работники смогут вернуть потраченные деньги на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочее. Пункт о возмещении затрат нужно будет прописать в трудовом договоре и других нормативных актах компании.

Автор: 14 июля 2020, 14:46 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит

Шоу-бизнес

Муцениеце откровенно об отдыхе Прилучного с Карпович
"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения
Дочь показала редкое фото Веры Глаголевой
Адвокат Ефремова Пашаев продолжает подогревать интерес публики к судебному процессу

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Утяшева отпраздновала 35-й день рождения с четырехэтажным тортом

Гимнастка собрала родных в роскошном ресторане
Шоу-бизнес

Всплыло сенсационное видео с попыткой Ефремова откупиться после аварии

В резонансном деле новый поворот
Шоу-бизнес

Стал похож на старика: на тяжелобольного Расторгуева страшно смотреть

Разительные перемены во внешности
Шоу-бизнес

"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище

Юмор не возбраняется и в реанимации

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+