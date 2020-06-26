В Бразилии неизвестный поджег автобус с пассажирами

В Бразилии неизвестный поджег автобус, в котором находились пассажиры. Инцидент произошел рядом с официальной резиденцией президента страны Жаира Болсонару.

Преступник задержан. По предварительной версии, таким радикальным образом он хотел выразить недовольство политикой главы государства. Никто из десяти человек, находившихся в машине, не пострадал.