Жители алтайского поселка перекрыли трассу из-за проблем с водой

Накануне вечером жители алтайского поселка Сибирская Долина решили перекрыть дорогу Змеиногорский тракт в знак протеста. Они начали ходить вперед-назад по пешеходному переходу, чтобы не дать возможности машинам проехать.
Таким образом сельчане хотят привлечь внимание общественности к проблемам с водой в поселке. Уже долгое время днем вода льется из-под кранов тонкой струей, не позволяющей порой даже вымыть руки. При этом качество воды очень плохое.
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