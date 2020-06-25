В Кемерово после парада Победы не могут убрать конские фекалии

Жителя Кемерово возмутили конские фекалии, которые уже сутки лежат на одной из центральных улиц города. По мнению гражданина, это следствие торжеств в честь парада Победы, который прошел накануне.
Мужчина предположил, что фекалии остались на тротуаре после проезда конной полиции. Он подчеркнул, что неподалеку находится кафе.
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