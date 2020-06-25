В Подмосковье будут судить избивших ветерана до смерти братьев

В Московской области будут судить двух братьев 26 и 25 лет, которые весной прошлого года избили до смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Они также забрали его имущество и ценности, в том числе ордена и медали.
Злоумышленники выбили дверь квартиры пенсионера. Ему наносили удары руками и ногами по всему телу, а затем ограбили. Сумма ущерба превысила полтора миллионов рублей.
Пожилого мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней он скончался.
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