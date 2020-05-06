Группа малолетних мародеров угнала 46 дорогих автомобилей в карантин

Группа несовершеннолетних мародеров воспользовалась карантинными мерами в США и угнала 46 дорогих автомобилей. Сумма ущерба составила около миллиона долларов.
Как пишет Life, угонщики действовали в штате Северная Каролина. В их банде было 19 человек, самому старшему из которых было 16, а самому младшему – всего девять лет. Машины похищали из дилерских центров, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
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Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
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