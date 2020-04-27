Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к народу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, стоит ли ожидать во вторник новое обращение Владимира Путина к народу в связи с ситуацией с коронавирусом. "Давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий", – приводит его слова РИА Новости.
Отметим, что во вторник, 28 апреля, должно состояться совещание президента с губернаторами. Глава Вологодской области Олег Кувшинников допустил, что российский лидер может сообщить о продлении карантина до 11 мая.
Напомним, последнее обращение Владимира Путина к народу было показано 2 апреля. Президент объявил об увеличении числа нерабочих дней. Кроме того, властям регионов предоставили дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом.
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