Российских дачников хотят штрафовать за борщевик на участках

В Совете Федерации предложили Министерству юстиции России ввести для российских дачников штраф за наличие борщевика на участках. Это ядовитое растение может вызвать ожоги при контакте с кожей человека, сообщает Ura.ru.
Сенаторы пояснили, что в период цветения борщевик испускает пыльцу, которая вызывает аллергию у многих людей. Физических лиц в Совфеде предложили штрафовать на две-три тысячи рублей, должностных на пять-десять тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей на семь-12 тысяч рублей, а юридических лиц на 20-30 тысяч рублей.
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